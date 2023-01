Ninel Conde, Ximena Sariñana y Adal Ramones aconsejan algunas actividades para la cuarentena. | Fuente: Instagram

En época de cuarentena en muchos países debido a la pandemia del nuevo coronavirus, millones de personas están encerradas en casa, por lo que algunas celebridades mexicanas han querido contribuir recomendando un libro, una película y un disco para hacer más llevadero el confinamiento.

Ellos se han unido a la campaña "Yo me quedo en casa" en la que artistas y otras personalidades quieren concientizar a sus seguidores de que es necesario no salir a la calle para que los contagios no aumenten. Entre ellos se encuentran Adal Ramones, Ximena Sariñana y Ninel Conde. Estas fueron sus recomendaciones.

- Libro: "El amor en los tiempos del cólera" de Gabriel García Márquez (1985)- Película: La trilogía de "El Padrino"- Disco: "The Beatles" (El álbum blanco) de The Beatles (1968)

- Libro: "La insoportable levedad del ser" de Milan Kundera (1984)- Película: "Embriagado de amor" de Paul Thomas Anderson (2002)- Disco: "John Lennon/Plastic Ono Band" de John Lennon (1970)

- Libro: "Ensayo sobre la ceguera" de José Saramago (1995)- Película: "Los amantes del círculo polar" de Julio Medem (1998) y "Relatos salvajes" de Damián Szifron (2014)- Disco: "MTV Unplugged/Música de fondo" de Zoé (2011)

- Libro: "Un curso de milagros" de Helen Schucman (1976)- Película: "El niño de la pijama de rayas" de Mark Herman (2008)- Disco: "11:11" de Maluma (2019)

ANA BÁRBARA

- Libro: "La casa de los espíritus" de Isabel Allende (1982)- Película: "La vida es bella" de Roberto Benigni (1997)- Disco: "Para siempre" de Vicente Fernández (2007)

- Libro: "Flores en el ático" de Virginia Cleo Andrews (1979)- Película: "Llámame por tu nombre", de Luca Guadagnino (2017)- Disco: "Fine Line" de Harry Styles (2019)

FERNANDA CASTILLO

- Libro: "Embrace" de Taryn Brumfitt (2015)- Película: "Dulce familia" de Nicolás López (2019)- Disco: "The truth about love" de P!nk (2012)

(Con información de EFE)

