Vanessa Hudgens fue centro de críticas tras referirse al nuevo coronavirus. A través de una transmisión en vivo de Instagram, la actriz de “High School Musical” expresó que hay gente que va iba a fallecer como resultado del contagio de COVID-19, porque es “inevitable”. Posteriormente, tuvo que pedir disculpas a sus seguidores en redes sociales.

“Lo siento, pero, es un virus… y lo entiendo, lo respeto… Pero al mismo tiempo, incluso si todo el mundo lo contrae, sí, la gente va a morir. Es terrible, pero inevitable”, dijo la artista estadounidense sobre la pandemia del coronavirus que experimenta gran parte del mundo.

Las declaraciones de Vanessa Hudgens no fueron bien recibidas por los usuarios de redes sociales, y fueron calificadas como “insensibles”. Cabe destacar que la propagación de COVID-19 ha cobrado miles de vidas humanas a nivel global.

Ante el rechazo generado en internet, la actriz de 31 años intentó explicar sus polémicas palabras en el video en vivo de Instagram.

“Hoy me doy cuenta de que algunos de mis comentarios fueron sacados de contexto”, comenzó diciendo Vanessa Hudgens. “Son momentos locos y estoy en mi casa. Espero que ustedes también lo estén haciendo, en cuarentena total, manteniéndose a salvo. No tomo esta situación a la ligera”.

Sin embargo, esto no fue suficiente para sus fanáticos y hace unas horas, publicó una disculpa en Twitter. “Siento mucho la forma en que ofendí a todos los que vieron el video de mi transmisión en vivo de Instagram ayer. Me doy cuenta que mis palabras fueron insensibles y no apropiadas para la situación en nuestro país y el mundo ahora mismo”, escribió Hudgens.

“Esto ha sido una gran llamada de atención sobre el peso que tienen mis palabras, ahora más que nunca. Envío buenos deseos a todos para que se mantengan seguros y saludables durante estos momentos complicados”, agregó la exestrella de Disney sobre la crisis de coronavirus.

