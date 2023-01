A dos semanas de sentir los primeros síntomas por coronavirus, Tom Hanks y Rita Wilson se encuentran mejor. | Fuente: AFP

En su segunda semana de aislamiento, después de dar positivo en COVID-19, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson admiten encontrarse mejor. El actor actualizó a sus fans sobre su salud a través de Twitter.

"Hola gente. Dos semanas después de sentir los primeros síntomas nos sentimos mejor", comenzó su mensaje para luego insistir al público en que se quede en casa para no contagiar a nadie.

"Resguardarte funciona así: no lo contagias a nadie más y no te contagias de alguien. ¿Sentido común, no?", enfatizó Tom Hanks. Como se recuerda, los gobiernos alrededor del mundo ven al distanciamiento social como la mejor alternativa para evitar la expansión del coronavirus.

"Va a tomar un tiempo, pero si nos cuidamos unos a otros, ayudemos cuando se puede y nos desprendemos de algunos conforts eso también pasará. Podemos resolverlo, terminó su mensaje el ganador del Oscar.

Hanks y Wilson, ambos de 63 años, fueron las primeras celebridades de Hollywood que dieron positivo al coronavirus. De allí, otros populares nombres del mundo artístico se unieron a la lista como el tenor Plácido Domingo, los actores Idris Elba e Indira Varma y, en Latinoamérica, Danna García.

EN CUARENTENA

El pasado 12 de marzo, el protagonista de "Forrest Gump" reveló, en redes sociales, que él y su esposa dieron positivos en una prueba de coronavirus.

La pareja llegó a Australia debido a un nuevo rodaje de Tom Hanks, un biopic sobre Elvis Presley. Durante el viaje, Rita Wilson se sentía con "escalofríos" y "fiebres leves" por lo que ambos pasaron una prueba que resultó positiva.

Desde entonces, los esposos se encuentran en cuarentena en su casa en dicho país, después de abandonar el hospital de Queensland. En sus mensajes por redes sociales, los actores demuestran su buen ánimo y urgen al público a cuidarse y quedarse en sus hogares.

