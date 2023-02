The Rolling Stones lanzan nuevo tema en plena cuarentena obligatoria. | Fuente: Instagram

La banda inglesa The Rolling Stones sorprendió a más de un fanático al lanzar su primera canción después de 8 años de silencio, ‘Living In a Ghost Town’. Este tema es uno del compilatorio ‘Grr’ de Mick Jagger, que contenía hits inéditos.

Sobre su reciente estreno, “los Stones estaban en el estudio grabando material nuevo antes del cierre de emergencia, y había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos que vivimos en este momento. Hemos trabajado de forma remota y aquí está, espero que les guste”, aseguró el frontman.

Por su parte, Mick Jagger espera que este tema les guste a todos los fanáticos de la banda que están en plena cuarentena:

“Estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir. Hemos trabajado en ella en el aislamiento. Y aquí está, se llama Living in Ghost Town (Vivir en una ciudad fantasma). Espero que os guste”.

Parte de la canción narra sobre lo que se está viviendo en el mundo: “Los predicadores estaban predicando, las organizaciones benéficas suplicando, los políticos haciendo tratos, los ladrones felices robando y las viudas llorando/ No nos quedan camas para dormir/ Siempre tuve la sensación de que todo se vendría abajo”.

‘Living In a Ghost Town’ arranca con la batería de Charlie Wats junto a la guitarra y a los coros. Este éxito incluye un pequeño solo de armónica de Jagger. La última aparición de Los Rolling Stones fue en el gran festival de la era del coronavirus, One World: Together At Home, organizado por Lady Gaga.

Ellos no estaban en la lista de artistas invitados, sin embargo, se unieron a última hora para entretener a sus fanáticos de todo el mundo.

