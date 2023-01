Sophie Turner arremetió contra Evangeline Lilly por no respetar la cuarentena por el nuevo coronavirus. | Fuente: Composición

Hace unos días, Evangeline Lilly, conocida por su papel en las cintas de “Ant-Man” y la serie “Lost”, se convirtió en blanco de críticas al afirmar que, frente a la cuarentena obligatoria producida para frenar el avance del COVID-19, ella prefería “la libertad sobre la vida”.

Días después, durante una transmisión en vivo a través de Instagram, Sophie Turner no hizo esperar su comentario sobre la posición de Lilly y se refirió a esta decisión de no respetar el aislamiento social como una medida efectiva para combatir el nuevo coronavirus.

“Hay que ser estúpido para poner tu ‘libertad por sobre tu salud’”, dijo la actriz de “Game of Thrones” en alusión a Evangeline. “Me importa una mierda tu libertad. Puedes estar infectando a otras personas, personas vulnerables a tu alrededor al hacer esto”, continuó.

En ese sentido, la actriz hizo un llamado a permanecer en casa todo lo que dure el confinamiento. “Quédense adentro, chicos. No es genial, no es grandioso y no es inteligente… y ese es el té [la verdad]”, culminó antes de beber de su taza. Unas palabras que fueron respaldadas por su esposo Joe Jonas, quien afirmó con la cabeza.

¿QUÉ DIJO EVANGELINE LILLY?

Como se recuerda, Evangeline Lilly publicó una imagen en sus redes sociales, acompañada con un mensaje en el que indicaba que acababa de dejar a sus hijos en clase deportiva y que llevaba una rutina normal. Cientos de seguidores cuestionaron su reacción ante la crisis por la enfermedad.

La actriz respondió a esos comentarios culpando al Gobierno de EE.UU. de querer imponer controles en la población."Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, otras prefieren la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones. Con amor y respeto", expresó Evangeline Lilly en su respuesta, que ha recibido cientos de comentarios negativos.

"En este momento estamos demasiado cerca de la Ley Marcial (estado de guerra) para mi comodidad", dijo la también protagonista de la serie "Lost", antes de reducir el impacto del Covid-19 y llamarlo "gripe respiratoria"."Todo por una gripe respiratoria. Es desconcertante", cuestionó.

