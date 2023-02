Sean Penn envió unas palabras a Kate del Castillo ante la pandemia de coronavirus. | Fuente: AFP

Sean Penn apareció frente a las cámaras, debido a que está combatiendo la pandemia de coronavirus. El actor sigue el ejemplo de otras celebridades, y recientemente fue visto aportando con ayuda económica a la lucha contra la COVID-19.

En una entrevista para Suelta la Sopa, la estrella de 59 años aseguró que había viajado a Malibú, Estados Unidos, junto a su organización CORE (Community Organized Relief Effort) para inaugurar un centro de pruebas gratuitas. Por el momento, se ha quedado en dicha ciudad en lo que dura la pandemia.

“Soy el fundador y el jefe de la junta. Me despedí a mí mismo como director hace unos años cuando conocí a una mujer extraodinaria y ahora es nuestra directora ejecutiva”, dijo Sean Penn al programa mexicano.

Por otro lado, fue consultado por otras celebridades como Kate del Castillo, quien —al igual que el actor— fue investigada por tener un encuentro con el exnarcotraficante y criminal Joaquín “El Chapo” Guzmán. “No tengo comunicación con Kate del Castillo, pero espero que ella y su familia estén a salvo de este virus”, expresó Penn sobre la actriz mexicana.

Asimismo, habló sobre Tom Hanks, actor que recientemente se recuperó del coronavirus junto a su esposa. Como se recuerda, el protagonista de “Forrest Gump” dio positivo a una prueba de COVID-19 mientras filmaba una película en Australia, donde cumplió con el tratamiento y aislamiento social.

“No he hablado con Tom, pero me puse muy contento cuando me enteré que se había recuperado, pero tengo amigos que sí han salidos afectados, incluyendo a uno que murió”, refirió Sean Penn sobre su colega.

TOM HANKS HABLA SOBRE SU SALUD

Tom Hanks habló sobre cómo fueron los síntomas que él y su esposa, Rita Hanks. tuvieron cuando contrajeron el coronavirus en Australia. Durante una entrevista radial, señaló que si bien el se agotaba facilmente, fue más bien su esposa quien sí la pasó muy mal.

"Tenía mucho dolor de cuerpo y agotamiento físico. Me puse a hacer ejercicios y a los 12 minutos me cansaba", narró para The National Defense Radio Show.

