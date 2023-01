Residente transmitirá un video en directo con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. | Fuente: EFE

Residente llevará a cabo este lunes un vídeo en directo a través de Instagram con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para saber cómo el país está enfrentando la cuarentena por el coronavirus.El cantante puertorriqueño hizo el anunció a través de sus redes sociales e instó a sus seguidores a trasladarle preguntas dirigidas al mandatario argentino.En las últimas semanas el cantante ha estado muy activo en relación a exponer y difundir aspectos importantes de la actual pandemia del coronavirus que se ha extendido por todo el mundo, por lo que hizo otro directo el pasado 4 de marzo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Así, el artista urbano se ha propuesto saber "cómo los Gobiernos están manejando la situación de la gente que vive en la calle. Ellos no tienen casa donde quedarse, ni agua y jabón para lavarse las manos".Residente compartió con ese propósito el 25 de marzo un artículo de The New York Times en el que se habla de cómo se está manejando la crisis por la enfermedad en Italia.También ofreció una "edición cuarentena" de su tema "Apocalíptico", que justamente escribió hace varios años atrás en China, país en donde se origino el primer brote del COVID-19.

Sobre esa canción, Residente dijo que "carga con la energía de lo que sucede en estos momentos. Pero aunque pase lo que pase aquí estamos los seres humanos esperando a enfrentar lo que venga como hermanos".

Argentina registra hasta el momento 820 casos de coronavirus y un total de 21 fallecimientos, según informaron este lunes las autoridades sanitarias locales.Alberto Fernández anunció el domingo que el aislamiento social, preventivo y obligatorio que cumplen los ciudadanos de su país desde el 20 de marzo, se alargará hasta finales de Semana Santa."Estoy seguro de que esto tiene mucho sentido y si lo seguimos cumpliendo los resultados van a ser muy favorables", dijo el mandatario ante la prensa en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, tras mantener reuniones con expertos médicos y con gobernadores provinciales para evaluar la situación por la epidemia de coronavirus y analizar nuevas medidas. (EFE)

