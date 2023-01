Patricio Borghetti dio positivo al COVID-19. | Fuente: Instagram

Luego que la conductora Odalys Ramírez dio positivo en la prueba del coronavirus, el recordado actor de la telenovela juvenil "Rebelde", Patricio Borghetti, se hizo el test y confirmó que también tiene el COVID-19.

El intérprete del profesor ‘Enrique Madariaga’ en "Rebelde" usó su cuenta de Instagram para revelar el resultado de su prueba, sin embargo, contó que no tiene síntomas.

“Me dio positivo a mí también en estudio. Era lo que esperamos por la cercanía (de su esposa), no sé si Oda se contagio antes o yo, eso da igual. No tengo síntomas, me siento bien, parece por ahora que soy asintomático", indicó. "Si seguí yendo a trabajar fue porque no he tenido, ni tengo aún , ni un solo síntoma de los que se manejan, ni de nada", añadió.

El ahora conductor de Televisa señaló que temía haberse contagiado en su viaje a España, del que retornó 18 días antes, pero su médico le dijo que debido al tiempo lo más probable es que se haya contagiado en su propio país.

"No me siento culpable por haberme enfermado. Ni culpo a quien me haya contagiado, sea en Madrid o en donde fuere. Es irrelevante para mí ahora quien contagió a quien. Lo importante es salir adelante juntos y tratar de evitar que más gente se contagie. Sobre todo la gente con mayor factor de riesgo", recalcó.

No obstante, Odalys Ramírez sí presenta síntomas como tos y dificultad para respirar, por lo que tiene que permanecer en cama.

“He estado muy enfocada en mi salud, en atender la contingencia familiar por el coronavirus. Vamos bien, los síntomas siguen siendo los mismos, tos ligera y también ligera falta de aire", indicó en sus 'stories' de Instagram.

