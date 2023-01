Nick Cordero tuvo que ser sometido a la amputación de la pierna derecha, después de tener complicaciones por la COVID-19 y también necesitaba trasplante doble de pulmón. | Fuente: Twitter

Nick Cordero fue sinónimo de lucha luego de dar positivo a la COVID-19 y superarla. Sin embargo, tras estar 42 días en coma y sufrir la amputación de su pierna derecha, por complicaciones, su esposa, Amanda Kloots, informó que necesitaba un trasplante doble de pulmón en su recuperación del coronavirus.

Después de que el actor despertara del coma, y el test de este virus diera negativo, le ha dejado secuelas "críticas". Lastimosamente, el actor de Broadway falleció por complicaciones derivadas del nuevo coronavirus, tras pasar más de tres meses hospitalizado en Los Ángeles.

Sus amigos y colegas se despidieron de él por medio de las redes sociales con sentidos mensajes.

FRANKIE JAMES GRANDE

“Mi corazón se rompe por la pérdida de mi amigo Nick Cordero. Tan pronto como lo conocí, supe que Dios lo colocó en mi vida por una razón: me mostró tal amor, liderazgo a través de la amabilidad, fortaleza en tiempos difíciles, una verdadera apreciación de la vida sin importar qué”, dijo el hermano de Ariana Grande.

ZACH BRAFF

El actor y amigo de Nick Cordero pidió a todos que usen máscaras ya que su colega falleció por las complicaciones que le dejó el coronavirus: “Nick Cordero luchó tan duro como pudo durante 90 días. Usa una máscara. Maldito COVID”.

JESSE TYLER FERGUSON

El actor de ‘Modern Family’ calificó como “triste noticia” el deceso de Nick Cordero. “Increíblemente triste noticia. ¿Podemos hacer lo que debemos hacer como país para combatir este virus juntos? No le importa lo saludable que estés. No le importa si quieres ir a Fire Island. No le importa si estás cansado de usar una máscara”.

BRADLEY WHITFORD

“Horror. Amor a la familia Cordero. Por favor usa una máscara. Tiene el poder de prevenir sufrimientos y penas indescriptibles. Descansa en paz Nick Cordero”.

JOHN SCHWARTZ

“Esto me atrapó. Mi esposa y yo hemos estado siguiendo la progresión de la enfermedad de Cordero durante las muchas semanas de sufrimiento por él y su familia, incluida la amputación de una pierna. Insto a todos los que dicen que esta enfermedad no es nada para retroceder y pensar”, escribió el productor y guionista.

