El actor Idris Elba anunció que dio positivo en prueba de COVID-19. | Fuente: AFP

Idris Elba comunicó a sus seguidores que tiene coronavirus, luego de resultar positivo en una prueba médica. El actor de Marvel, ha aparecido en "Thor" y "Avengers: Infinity War", indicó que se mantendrá en cuarentena, tal como lo ha venido haciendo desde la semana pasada al sospechar que podría estar infectado con la enfermedad.

A través de Twitter, el británico publicó un video explicando cómo se percató de que podría haber sido contagiado del virus COVID-19. Acompañado de su esposa Sabrina Dhowre Elba, aseguró que no tenía síntomas, pero ‑aun así‑ se realizó una prueba para absolver sus dudas.

“No tenía síntomas, pasé la prueba porque me di cuenta que estuve expuesto a alguien que también dio positivo en la prueba. Supe de ello el viernes 13, me recluí en cuarentena y me hice la prueba inmediatamente. Tuve los resultados de vuelta recién hoy. Esto es serio, debemos pensar ahora en el distanciamiento social, lavarnos las manos”, dijo tras conocer los resultados del examen.

LA IMPORTANCIA DE LA CUARENTENA Y SER HONESTOS

Idris Elba, que ha trabajado en cinco películas de Marvel, fue enfático en recomendar a las personas que tengan el mayor cuidado posible porque los síntomas pueden no presentarse y, al estar en contacto con otros, el virus puede propagarse rápidamente.

“Más allá de eso, hay gente allá afuera que no muestran síntomas y eso puede expandirse fácilmente. Ahora es el momento que debemos vigilar más el hecho de lavarnos las manos y mantener distancia”, agregó la estrella, de 47 años, sobre la necesidad de permanecer en cuarentena durante la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, Elba y su esposa Sabrina aseguraron que comunicaron la noticia a sus familias y están recibiendo mucho apoyo de personas cercanas. El actor de “Rápidos y Furiosos” pidió a las personas con sospecha de haber sido contagiadas de COVID-19 que sean transparentes en estos momentos de crisis.

“Lo contamos a nuestras familias, ellos nos apoyan mucho, les contamos a nuestros compañeros. La transparencia es probablemente lo mejor en estos momentos”, expresó el actor que interpreta a Heimdall en las cintas de Marvel. “Solo quería mantenerlos al tanto de cómo vamos, y comentarles que nos sentimos bien. Sean positivos, no entren en pánico”, agregó.

