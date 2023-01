Maluma deicidó compartir su número celular para estar en contacto con sus fans. | Fuente: Instagram / Maluma

Empieza a ser una tendencia: desde que Noah Centineo compartió su número celular para conversar con sus fanáticos durante la cuarentena por el nuevo coronavirus, otros artistas se han sumado a esta iniciativa.

El último en hacerlo fue Maluma, quien utilizó recientemente sus redes sociales para publicar su número personal y alentar a sus seguidores a permanecer en casa. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

En un videoclip en el que aparece ejercitándose, el cantante colombiano afirmó que, durante el confinamiento, no tiene muchas cosas que hacer. Por ello, anunció su número privado para estar en contacto, vía mensaje, con sus fans de Estados Unidos y Canadá.

“Este es mi cel, escríbanme: #1(718)223-4307. Estoy pendiente / This is my phone number 1(718)223-4307. Text me (Solo Estados Unidos y Canadá por ahora)”, escribió en la leyenda adjunta a la publicación.

¿QUIÉN LO ACOMPAÑA EN CUARENTENA?

Hace unos días, Maluma confirmó tener una curiosa compañía en esta cuarentena. El reguetonero regresó a su natal Colombia para pasar el aislamiento social en su casa y, además, reveló tener una acompañante para estos días en solitario.

Durante una entrevista para el programa digital de “Despierta América”, se le preguntó quién sería esa especial persona que lo acompaña en el distanciamiento social. En realidad, el famoso artista colombiano confesó que se encuentra acompañado de su familia y una muñeca que compró hace poco tiempo.

“Estoy con mi mamá, mi hermanita, mi mejor amigo y la novia, yo y Mirella, que es la muñeca”, respondió Maluma entre risas sobre una figura femenina de decoración que adquirió para su casa. “Me la compré y llegó hace poquito. La tengo allá abajo y es mi compañía por esta cuarentena”.

