La actriz Lana Condor criticó a Donald Trump por sus declaraciones sobre el coronavirus. | Fuente: Netflix/AFP

Lana Condor, actriz de “A todos los chicos de los que me enamoré”, criticó al presidente Donald Trump por sus recientes declaraciones sobre el coronavirus. El mandatario estadounidense se refirió al COVID-19 como un “virus chino”, y la joven artista calificó sus palabras como racistas.

La actriz de vietnamita-estadounidense publicó un mensaje en Twitter dirigido a Trump en medio de la crisis por la amenaza del nuevo coronavirus. El reclamo estuvo centrado en los comentarios del líder norteamericano, los cuales consideró racistas por el tono con el que fueron enunciados.

“No tienes idea de las ramificaciones que tus palabras y acciones racistas tienen en la comunidad asiático-estadounidense. Simplemente no puedes comprender el peligro en el que estás poniendo a nuestra comunidad. ¿Cómo te atreves?”, escribió Lana Condor, conocida por su rol en la película de Netflix.

La estrella de 22 años manifestó que Donald Trump debería sentirse avergonzado y, si busca ser el líder de un país, debería cumplir demostrando mejores ejemplos y acciones desde su administración gubernamental.

“Deberías avergonzarte de ti mismo. ¿Te llamas a ti mismo un líder? ¿Sabes lo que hacen los líderes? Lideran dando buenos ejemplos y acciones. Algo que nosotros no te hemos visto hacer”, añadió la protagonista de “A todos los chicos de los que me enamoré”.

Finalmente, Lana Condor comparó las acciones de Trump con las del multimillonario chino Jack Ma, y le recomendó seguir su ejemplo de ayudar a otros países durante la crisis por coronavirus.

“Necesitas tomar notas sobre el multimillonario chino Jack Ma, que realmente lidera, donando pruebas y millones de mascarillas a América porque no lo has hecho. Por favor. Sé mejor. Así no tendremos miedo de salir de nuestra casa por miedo a que alguien nos maltraten verbal o físicamente debido a su xenofobia”, concluyó.

Te sugerimos leer