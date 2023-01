Cristina Urgel, Patricia O'Farrell en 'La Reina del Sur', pasa un momento crítico en España. | Fuente: Captura de pantalla

La actriz española Cristina Urgel, confirmó a través de su cuenta de Instagram que su esposo, el empresario Diego Ortega, fue contagiado del nuevo coronavirus. De acuerdo con la publicación, su pareja está aislado de su familia desde que fue diagnosticado.

Patricia O'Farrell, “La Teniente” en la novela mexicana ‘La Reina del Sur’, dio a conocer a sus fanáticos sobre la situación del padre de su hija: “Todas las mañana cuando me despierto pienso que todo ha sido una pesadilla. Pero no, @dortegaes sigue aislado en una habitación, se está recuperando bien, pero no lo vemos”.

Cristina Urgel también teme por la salud de su pequeña ya que ambas estuvieron en contacto con Ortega: “A nosotras nos dan por contagiadas pero no nos hacen las pruebas porque hay prioridades y nosotras estamos asintomáticas, es lógico. Los días son duros pero hay que sonreír porque Noa solo tiene cuatro años”.

La actriz española finalizó el mensaje con unas palabras de reflexión para sus seguidores y la población que está sufriendo los estragos del coronavirus: “Desde luego esto va a ser una lección que nos va a cambiar la forma de ver la vida a todos!!!! #YoMeQuedoEnCasa”.

España registró en las últimas 24 horas 1,987 nuevos contagios y 182 fallecimientos por el coronavirus, lo que eleva el balance total a 11,178 infectados y 491 muertos, según las últimas cifras difundidas este martes por el Ministerio de Sanidad.

El número de recuperados se duplicó en el último día de 530 a 1.098, lo que deja el número total de casos activos en el país en 9.659, indicó el responsable de emergencias sanitarias, Fernando Simón.

Segundo país europeo y cuarto del mundo con más contagios, España entró el sábado en estado de alarma y decretó el confinamiento casi total de la población, que solo puede salir de casa para trabajar o para necesidades básicas como comprar comida o medicamentos.

