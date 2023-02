‘La Chilindrina’ pide frenar con el abandono de mascotas durante la cuarentena. | Fuente: Captura

Debido a la pandemia que atraviesa el mundo por el nuevo coronavirus y la crisis económica que esta causa, la tasa de abandono animal se ha incrementado, pues muchas personas creen erróneamente que las mascotas pueden transmitir la COVID-19.

Ante ello, la actriz María Antonieta de la Nieves, recordada por su personaje de 'La Chilindrina' en el 'Chavo del 8', decidió enviar un emotivo mensaje para concienciar sobre el tema.

“Quiero decirles que con esto del coronavirus a mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos, no lo hagan, ellos no te pegan el coronavirus, a ellos no les puede dar", sostuvo en un video que grabó en el patio de su casa.

"Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá y a tu mamá, miren cómo si puedes (abrazar) a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos. Por favor, son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios, ¡no los abandones!", añadió la actriz mexicana.

SU ÁNGEL DE LA GUARDA

María Antonieta de las Nieves, más conocida como 'Chilindrina', se despidió de su esposo Gabriel Fernández, el pasado 15 de setiembre, tras 48 años de matrimonio.

Durante ese tiempo fueron inseparables y, hasta hora, pues ella aún lo tiene presente. "No lo extraño, es más, lo siento pegado a mí", dijo la actriz quien se sinceró sobre cómo es su vida tras la muerte de su marido.

"No lo he podido extrañar porque ahí lo veo. No lo extraño, es más, lo siento pegado a mí, lo único que hace es que no me habla, y qué lástima porque tenía una voz tan bonita", señaló María Antonieta de las Nieves, quien aseguró no haber derramado una sola lágrima porque aún siente a Gabriel Fernández, quien fue locutor de "El Chavo del 8", cerca de ella.

"'El día que yo me vaya no te voy a dejar, voy a ser tu ángel de la guarda, cuidado con que te portes mal'. Siempre bromeábamos, y me pasó con mi mamá y ahora con mi marido", confesó.

