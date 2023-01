Jennifer Aniston donó 100 mil dólares en comida a una enfermera con COVID-19. | Fuente: AFP

Durante esta pandemia, los gestos solidarios de los famosos no se han hecho esperar. Entre ellos, se encuentra el de Jennifer Aniston, quien sorprendió recientemente a una enfermera con COVID-19 al regalarle 10,000 dólares en comida.

La donación ocurrió durante el programa de Jimmy Kimmel, quien se encuentra conduciendo su programa desde casa. En plena emisión, la protagonista de “Friends” quiso conectarse en directo con Kimball Fairbanks, la enfermera infectada de coronavirus.

Según contó la joven sanitaria, ella es madre de dos niñas y, tras dar positivo a la enfermedad debido a su contacto con pacientes infectados, se vio obligada a guardar cuarentena lejos de su familia, además de eliminar la preparación de su comida entre su rutina diaria. “Ojalá pudiera cocinar para mí misma al menos”, señaló.

Pese a este padecimiento, Fairbanks afirmó encontrarse mejor y su buen humor lo hizo evidente. “Me desperté y decidí que ya no iba a estar enferma, así que me siento mejor”, dijo la enfermera. Una historia que levantó la solidaridad de Jennifer Aniston, quien se comunicó con el programa para enviarle un mensaje de apoyo.

EL GESTO DE ANISTON

La confesión de la joven sanitaria hizo que Aniston le dedicara las siguientes palabras: “Solo puedo decir que Dios bendiga a todos los que están ahí afuera haciendo lo que están haciendo. Ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud por todo lo que están haciendo, como poner en riesgo su salud. ¡Son fenomenales, fenomenales!”.

Seguidamente, y para sorpresa de la enfermera, quien encarnó a Rachel en “Friends” anunció que ella y el programa de Jimmy Kimmel se responsabilizarían de los gastos hechos por Fairbanks frente al confinamiento, incluidas las comidas que debió pedir a domicilio ante su imposibilidad de poder cocinar.

“Recibirás una tarjeta de regalo de Postmates por un valor de 10,000 dólares”, apuntó Aniston. Asimismo, afirmó que las compañeras de la enfermera también recibirán tarjetas de regalo, de modo que puedan cubrir los gastos extra, producto de la crisis sanitaria.

