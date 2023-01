J Balvin lanzará 'Colores' este 19 de marzo donde 'Rojo' es uno de sus más grandes éxitos. | Fuente: Captura de pantalla

Muchos artistas están posponiendo los lanzamientos de sus discos debido a la situación actual que vive el mundo por el nuevo coronavirus, sin embargo, J Balvin sigue adelante con su carrera musical y esta noche lanzará su nuevo álbum “Colores”.

Esta semana ha sido muy dura para la industria ya que muchas tiendas están cerradas y las descargas no son como antes, no obstante, para José Álvaro Osorio Balvin eso no es problema ya que aseguró que lo estrenará para que las personas puedan ser felices en esta época de cuarentena.

A través de su cuenta de Instagram, J Balvin lo anunció de la siguiente manera: “Hoy sale a las 6pm de Colombia nuestro nuevo álbum COLORES , la única misión de este álbum es dar colores , esperanza, felicidad porque la música es vida”.

Este es uno de los discos más esperados en el 2020 ya que sus fanáticos esperan que pueda dar “color” a sus días grises por estos días de aislamiento social.

J Balvin ya había lanzado algunos temas del álbum como “Blanco” y “Morado”, los cuales han sido millones de veces reproducidos por sus fanáticos. Estos se han posicionado entre los primeros 10 de Spotify y “Rojo”, está en la posición 4.

Su más reciente éxito es “Amarillo” que nos muestra un toque africano como se puede ver en su videoclip, que, dicho sea de paso, también se estrenará este 19 de marzo. Su disco también promete una explosión de ritmo y color en estos días.

Cabe resaltar que su último trabajo junto a Bad Bunny, “OASIS”, fue uno de los más exitosos en el 2019 y J Balvin asegura que “Colores” no será la excepción. Este proyecto lo realizó junto con sus productores favoritos Sky y Taiko, así como con Collin Tilley, quien dirigió el video, y Takashi Murakami, creador del arte del álbum.

