Idris Elba y su esposa Sabrina Dhrowe pasan la cuarentena en Nuevo México. | Fuente: Instagram

Idris Elba, el actor de Marvel que anunció hace semanas que fue contagiado del nuevo coronavirus, anunció que ya no presenta síntomas. A pesar de que sigue aislado con Sabrina Dhrowe, su esposa, confiesa que se sienten mucho mejor: “Lo peor ya pasó”, aseguró.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, el artista comentó que se encuentra mejor de salud y no ve la hora de regresar a casa:

“Ambos estamos bien, aún asintomáticos. Hemos pasado el período de cuarentena, pero estamos un poco atrapados en un limbo. No podemos coger un avión de vuelta a casa. Así que nos tenemos que quedar quietos un poco más”.

Tanto Idris Elba y Sabrina Dhrowe se encuentran en Nuevo México y pese a las circunstancias, confesaron que se encuentran en buen estado: “Estamos bien y nos sentimos agradecidos por ello. La peor parte probablemente ya haya pasado. Estamos fuertes mentalmente".

El actor también se animó a enviar un mensaje a sus fanáticos al final del vídeo: “Intentamos mantenernos optimistas. Espero que ustedes también lo estén, manteniéndose sanos y sin preocuparse demasiado o entrar en pánico. Espero que estén bien. Vamos a vencer a esta cosa y todo va a estar bien”.

SU DIAGNÓSTICO

Idris Elba comunicó a sus seguidores que tiene coronavirus, luego de resultar positivo en una prueba médica.

El británico publicó un video explicando cómo se percató de que podría haber sido contagiado del virus COVID-19. Acompañado de su esposa Sabrina Dhowre Elba, aseguró que no tenía síntomas, pero ‑aun así‑ se realizó una prueba para absolver sus dudas.

“No tenía síntomas, pasé la prueba porque me di cuenta que estuve expuesto a alguien que también dio positivo en la prueba. Supe de ello el viernes 13, me recluí en cuarentena y me hice la prueba inmediatamente. Tuve los resultados de vuelta recién hoy. Esto es serio, debemos pensar ahora en el distanciamiento social, lavarnos las manos”, dijo tras conocer los resultados del examen.

