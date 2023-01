El cantante Harry Styles no puede regresar a su país, Reino Unido, por la pandemia de coronavirus. | Fuente: AFP

Harry Styles se encuentra atrapado en California, debido que no puede regresar a su natal Reino Unido por la pandemia de coronavirus. El exmiembro de One Direction experimenta la cuarentena en California, Estados Unidos, y —como en gran parte del mundo— los vuelos con dirección a Europa han sido cancelados.

En una entrevista para el programa radial Capital FM, el cantante británico contó que se había quedado atrapado en EE. UU. porque no puede tomar un vuelo con dirección su país. “En realidad estoy en California, me he quedado atrapado aquí. Se suponía que tenía que volver a casa”, reveló.

En ese sentido, Harry Styles se vio obligado a posponer su gira mundial para el 2021, y anunció las nuevas fechas en las que se presentará en Europa. Hasta el momento, el joven artista no ha manifestado si su gira en Latinoamérica también se verá afectada por la propagación del COVID-19.

“Obviamente es decepcionante, pero para nada es la cosa más importante del mundo ahora mismo”, dijo el exintegrante de One Direction sobre la suspensión de su tour. “Está bien, creo que todo el mundo entiende que realmente no hay nada que se pueda hacer y creo que lo más importante ahora mismo es que todo el mundo esté a salvo”.

En esta cuarentena, Harry Styles también se unió a otras celebridades en difundir consciencia sobre la necesidad de respetar el distanciamiento social con el objetivo de prevenir más contagios de nuevo coronavirus.

“Por tu seguridad y la de todos, por favor, quédate en casa. Estamos juntos en esto. No puedo esperar a volver a la carretera y verlos tan pronto como sea seguro hacerlo. Hasta que llegue ese día, traten a la gente con amabilidad”, escribió en desde su cuenta oficial de Instagram, tras reagendar las fechas de su gira en Europa.

