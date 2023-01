La escritora J.K. Rowling manifestó que tuvo síntomas de coronavirus. | Fuente: AFP

J.K. Rowling, autora de la saga de “Harry Potter”, reveló que tuvo síntomas de coronavirus, durante estas últimas dos semanas. A través de sus redes sociales, la escritora británica contó que aún no se ha realizado una prueba médica, pero ya se encuentra recuperada de los malestares.

La mente detrás de “Harry Potter” se comunicó con sus fanáticos, a través de Twitter, y confesó que presentó síntomas de COVID-19. Ella siguió los consejos de su esposo, quien ejerce como doctor, y utilizó una técnica para aliviar las molestias respiratorias.

“Por favor, vean este documental de Queens Hospital que explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas de C19 (aunque no me he hecho el examen) e hice esto por el consejo de mi esposo. Estoy completamente recuperada y esta técnica me ayudó mucho”, escribió J.K. Rowling sobre su recuperación.

La revelación de Rowling preocupó a sus fans, quienes le enviaron los mejores deseos y se encuentran aliviados de que la guionista se encuentre estable de salud. Por ello, la autora reiteró que se siente mejor ahora mismo. Además, recomendó la técnica de respiración para ayudar a todos los que han sido infectados con el COVID-19.

“¡Gracias por sus amables y adorables mensajes!”, respondió la escritora, de 54 años. “Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte mucho a ti y a sus seres queridos, como lo hizo conmigo. Manténganse a salvo, todos x”, agregó.

Hace unos días, J.K Rowling anunció que su primer libro “Harry Potter y la piedra filosofal” se encontrará disponible en forma gratuita para todo el mundo. Tanto el libro digital como el audiolibro serán de acceso libre desde una plataforma dirigida a niños y jóvenes que necesiten entretenerse en la cuarentena.

Te sugerimos leer