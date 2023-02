Gwyneth Paltrow donó un vestido que lució durante la gala de los Oscar y Thalía cedió un espacio en su próximo videoclip a sus seguidores. | Fuente: Composición (EFE)

Actrices, actores, músicos y artistas se han aliado para realizar una cadena de solidaridad que va en distintas direcciones, pero con un mismo nexo común: ayudar a quienes más lo necesitan y están en condiciones de vulnerabilidad. Si la semana pasada Leonardo DiCaprio y Robert De Niro iniciaron una subasta benéfica para acompañarlos y participar en el rodaje de "Killers of the Flower Moon", la próxima película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno, ahora son la actriz Gwyneth Paltrow y la cantante mexicana Thalía las que lanzan un nuevo reto de solidaridad con los que menos tienen. La protagonista de "Shakespeare In Love" decidió donar el vestido con el que acudió a los Oscar del año 2000 que, según desvela en su cuenta de Instagram, tiene un "gran valor sentimental" para ella para donarlo a una subasta. El dinero subastado irá a organizaciones que brindan "asistencia alimentaria".

El vestido es un diseño de Calvin Klein de cuentas plateadas y brillantes, de tirantes con escote en pico. Una creación de cóctel, muy elegante. El reto al que se ha unido la actriz ha sido #allinchallenge que está recaudando dinero para Meals On Wheels America, No Kid Hungry, WC Kitchen, Feeding America y America's Food Found.

Paltrow se compromete a entregar el vestido "personalmente" a quien lo adquiera degustando "una taza de té o una copa de vino". En la misma línea, la cantante Thalía se unió al mismo reto #allinchallenge con la intención de unir "fuerzas" en estos momentos de crisis, dice a través de las redes sociales la mexicana. Por eso dona "la oportunidad de que uno de ustedes participe en uno de mis próximos videos musicales", añade a lo que un divertido Tommy Mottola, su esposo y productor musical, responde "Por favor, inclúyeme a mi en el video". (Con información de EFE).

