El príncipe William y su esposa Kate Middleton participaron de un programa televisivo desde su hogar. | Fuente: Instagram / Kensington Royal

Con motivo del segundo cumpleaños del pequeño príncipe Louis, el príncipe William y Kate Middleton compartían unas íntimas fotografías del más pequeño de la casa. Pero no han sido estas las únicas imágenes en las que se pudo ver a la familia de los duques de Cambridge, que para sorpresa de todos los ingleses ayer participaron en un programa de televisión.

Actualmente, los duques y sus hijos se encuentran confinados en su residencia de campo Anmer Hall, en el condado de Norfolk (Inglaterra), donde ayer tuvo lugar la celebración del cumpleaños del príncipe Louis.

Desde allí, la familia real sorprendió con su aparición estelar en televisión. El primero en hacerlo fue el príncipe William, que se conectó este jueves por la noche y a través de videollamada con el humorista Stephen Fry en "The Big Night In", de BBC One.

Durante la conversación, hablaron de las series televisivas que les gustan e hicieron sus recomendaciones. Además, el hijo de Lady Di bromeó al asegurar que suele "evitar cualquier programa sobre realeza".

Sin embargo, la sorpresa llegó a las 20:00 cuando el príncipe se unió con sus aplausos al homenaje de los sanitarios y al abrirse el plano apareció toda la su familia.

Así, mientras Kate Middleton sostenía al pequeño Louis en brazos, George y Charlotte aplaudían en primera fila, mostrando sus mejores sonrisas con unos looks muy casuales.

De esta manera, los duques de Cambridge se sumaron a la campaña "Clap for Carers", con la que se rinde homenaje a médicos, enfermeros y demás profesionales al frente de la crisis sanitaria respecto a la COVID-19.

Una preciosa estampa y toda una sorpresa para el pueblo británico, mostrando así su compromiso en esta lucha.

(Con información de Europa Press)

