El reconocido actor Will Smith estrenó su nuevo programa 'Will From Home', en el que -según ha anunciado- entrevistará a celebridades desde su casa, a través de Snapchat, con la intención de promover la cuarentena.

En el último episodio, el intérprete de "Soy leyenda" invitó a la modelo Tyra Banks, quien fue su compañera en el elenco de la serie de televisión "El príncipe de Bel Air".

Vía Instagram, Will Smith compartió un segmento del encuentro virtual, en el que se aprecia la recreación de una de las escenas de la sitcom de los noventa.

En el clip de "El príncipe de Bel Air", Tyra Banks da vida a Jackie Ames, una amiga de Will que llega a Los Ángeles gracias a una beca deportiva. En la escena, ambos actores tienen un divertido diálogo que no dudaron en volver a repetir.

“Hey, ¡han pasado treinta años y Tyra aún tiene esta escena en la memoria!”, escribió el actor en su publicación. “Esta secuencia es una de mis favoritas. Me gusta mucho. La hicimos nosotros”, dijo luego en el video. A lo que Tyra Banks comentó: “Fue mi primer trabajo como actriz en toda mi carrera”.

Como se recuerda, "El príncipe de Bel Air" fue protagonizada por Will Smith. La serie tuvo seis temporadas y la actriz Tyra Banks apareció en ocho episodios en 1993.

