¿Qué diría Dr. House en tiempos de coronavirus? Hugh Laurie tiene la respuesta. | Fuente: Europa Press

En plena alerta sanitaria a nivel mundial por la pandemia del nuevo coronavirus, el actor Hugh Laurie ha querido mandar un mensaje de apoyo, así como ofrecer consejos para frenar la curva de contagio. Y lo hizo recordando a uno de sus personajes más queridos en la televisión: el doctor House.

La ficción médica se emitió entre noviembre del 2004 y mayo del 2012, con un total de ocho temporadas y 177 episodios. El público recuerda con especial cariño a House por ser un doctor poco ortodoxo y con un carácter de canalla y simpático misántropo con la habilidad de diagnosticar casos que parecían imposibles de resolver... pese a su adicción a la vicodina.

Con el coronavirus causando estragos en la población a nivel mundial, Hugh Laurie ofreció consejo comentando en redes sociales qué diría, según él, doctor House ante la situación que se vive con el COVID-19.

"No puedo hablar por House, obviamente -nadie ha escrito palabras más inteligentes para que yo diga- pero estoy bastante seguro de que él no diría que el coronavirus es un 'caso por resolver'. Esto es una pandemia, no un problema de diagnóstico. Lo resolvemos juntos, pero manteniendo las distancias", explicó el actor.

PÉRDIDAS EN HOLLYWOOD

De esta forma, el interprete británico daba ánimos a aquellas personas que están padeciendo la enfermedad o que han tenido que ponerse en cuarentena en casa para bajar la curva de contagios. Él hizo hincapié en el necesario distanciamiento social, de dos metros si te cruzas con alguien, para evitar propagar el virus.

De momento, tanto el rodaje de series de televisión como de películas está paralizado en Hollywood. Se estima que las pérdidas provocadas por el COVID-19 ascenderán hasta los US$ 20.000 millones debido a la suspensión temporal de grabaciones, retraso de estrenos y problemas de distribución.

Entre las cintas que han aplazado su estreno se encuentran "Mulan", "Black Widow" y "Wonder Woman 1984". (Europa Press)

