Dolly Parton dona un millón de dólares. | Fuente: Instagram

La cantante de country Dolly Parton, de 74 años, se ha sumado a los artistas que promueven la cuarentena para evitar el contagio del COVID-19, pero también ha decidido hacer una importante donación.

La artista entregará US$ 1 millón para financiar las investigaciones sobre el nuevo coronavirus, por lo que espera que pronto se escuentre una cura para esta enfermedad que ha dejado miles de muertos en el mundo.

“Estoy haciendo una donación de U$$ 1 millón a Vanderbilt para esa investigación y para alentar a otras personas que pueden pagar estas donaciones”, escribió la reconocida artista en su cuenta de Twitter.

"Mi viejo amigo, el Dr. Naji Abumrad, quien ha estado involucrado en la investigación en Vanderbilt durante muchos años, me informó que estaban haciendo algunos avances emocionantes hacia la investigación del coronavirus para una cura", añadió Dolly Parton.

Además de este gran desprendimiento, la intérprete continúa trabajando con su fundación benéfica The Imagination Library, que se encarga de leer libros infantiles en YouTube todos los jueves a las 7 p.m. durante 10 semanas.

Dolly Parton’s Imagination Library envía libros por correo a niños en todo Estados Unidos de manera gratuita. Asimismo, se beneficia a menores de Australia, Canadá, Irlanda y Gran Bretaña.

LA DONACIÓN DE KYLIE JENNER

La empresaria y estrella televisiva Kylie Jenner, célebre por participar junto a sus hermanas en el popular 'reality show' "Keeping Up with the Kardashians", donó un millón de dólares para que los hospitales de California adquieran materiales y equipos médicos por la crisis del coronavirus.La donación fue anunciada por su médica, Thaïs Aliabadi, que aseguró que se emocionó al ver la millonaria cifra que se destinará a la compra de mascarillas y otros materiales protectores para los profesionales que están trabajando en esta emergencia sanitaria y que en ocasiones carecen de la equipación adecuada."Le pedí al universo reunir máscaras protectoras para nuestros valientes trabajadores de la salud y hoy mi sueño se hizo realidad. Uno de mis pacientes, un hermoso ángel viviente, acaba de donar 1 millón de dólares para ayudarnos", escribió la doctora en su perfil de Instagram.

