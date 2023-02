Danna García confiesa que es acosada por sus vecinos por tener la COVID-19. | Fuente: Instagram

La actriz Danna García decidió hacer una denuncia hacia sus vecinos quienes la hostigan y la insultan solo por tener nuevamente la COVID-19. La colombiana no aguantó y lo hizo saber públicamente en sus redes sociales.

La protagonista de “Pasión de gavilanes” ha estado comunicando a sus seguidores cómo ha sido su proceso para recuperarse y la manera en la que está aislada para no contagiar a nadie, sin embargo, ha tenido que lidiar con otro problema: las personas que viven cerca.

A través de su cuenta de Twitter, Danna García confesó: “En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus".

Además, aseguró que sus vecinos no la dejan usar ni el elevador: “Hoy me hice otra prueba de covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones… Ufff, sin palabras”, escribió.

PRIMER DIAGNÓSTICO

La actriz Danna García confirmó que tuvo coronavirus y debido a complicaciones, fue trasladada al hospital. De acuerdo con la información de TV Notas, la colombiana presentó dolor de cabeza, fiebre y opresión en el pecho motivo por el que fue llevada a un centro de salud.

El 21 de marzo, la actriz de “Pasión de Gavilanes”, había comentado cómo iba el avance de su recuperación luego de salir del hospital: “Es momento de estar en calma y positivos. Mis pulmones inflamados, pero mi cuerpo ha luchado bien y mucho en este momento tan importante de transformación y conciencia espiritual”.

OPTIMISTA

Cabe destacar que, entre las celebridades, la actriz de "Pasión de Gavilanes" estuvo entre las primeras en anunciar su contagio de coronavirus.

“Saldremos adelante. Los exámenes de esta semana salieron positivos otra vez”, agregó acompañada de una fotografía de ella sonriendo, desde su cuenta oficial de Instagram.

Su actitud positiva no fue bien recibida por todos. “Una persona cercana me escribe que no ponga fotos sonrientes si tengo COVID-19. Mi respuesta es: ya es suficientemente difícil esta situación como para sentir autocompasión. Es momento de estar positivos y luchar para salir adelante”, refirió Danna García sobre su estado emocional.

Te sugerimos leer