Ken Y insta a sus fanáticos a cumplir con la cuarentena. | Fuente: Instagram

El cantante de reguetón Ken-Y, integrante del dúo Rakim y Ken-Y, se unió a la campaña mundial que varios artistas han adoptado para que las personas permanezcan en cuarentena y eviten la propagación del nuevo coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista publicó un video para instar a sus más de 959 mil seguidores a realizar actividades en casa y cumplir con el aislamiento social.

"Saludos mi gente. Por aquí Ken-Y. Buenos días, como saben el mundo está atravesando por un momento difícil. Esto del coronavirus es algo muy serio, así que yo los invito a todos ustedes a que se queden en su casa, que hagan lo que tengan que hacer pero háganlo en su casita", manifestó Ken-Y.

"Compartan con su familia, si saben tocar un instrumento, pues toque el instrumento, si usted sabe declamar poemas, prenda su cámara en Facebook o Instagram y comparta su talento con la gente. Mantenga la fe y manténgase en casa. Quédate en tu casa. ¿Ok?", expresó el intérprete de "Como lo hacía yo".

"QUÉDATE EN CASA"

Ken-Y se suma a los artistas del género como Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Ozuna, Zion y Lennox, entre otros, que promueven la cuarentena.

"Lávense las manos y báñense bien con mucho jabón y agua calientita. No saluden ni a la madre (...) y no salgan de sus casas para nada. Mucho menos para comprar papel. ¿ok? A escuchar #YHLQMDLG y perrial sola to' el mundazo", escribió hace poco Bad Bunny.

"Cuídense, mi gente, y agárrense de Dios que es lo más importante, es lo primordial", anotó Ozuna, luego de contar que tenía gripe y que como medida de precaución para no contraer el coronavirus había pasado su cumpleaños en cuarentena.

