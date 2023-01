Christian Meier insta a cumplir cuarenta con escena de la película 'Ciudad de M'. | Fuente: Instagram

El actor Christian Meier se suma a los artistas que promueven la cuarentena ordenada en varios países del mundo, con el objetivo de evitar más contagios del coronavirus.

En ese sentido, Meier, que radica en la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos, compartió en su cuenta de Instagram un video con una escena de la película que hizo en el año 2000, "Ciudad de M".

En el clip, podemos ver la actuación de Santiago Magill como M, Pelo Madueño como Coyote y a Christian Meier como Pacho. Los tres amigos tienen una conversación que se asemeja a la situación actual en el Perú.

Mientras que M y Pacho descansan, Coyote expresa su desesperación por no tener los recursos para alimentarse, así como por no poder salir de casa. Ante ello, Pacho le recuerda que "esto no es un vacilón" y "con imaginación" pueden superar esta etapa.

De esta manera, Christian Meier invocó a sus seguidores a permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus, que en el cuarto día de cuarentena obligatoria ordenada en Perú, se registró 3 víctimas mortales en el país.

CIUDAD DE M

La película dramática peruana del 2000 fue dirigida por Felipe Degregori y protagonizada por Santiago Magill, Christian Meier, Vanessa Robbiano y Gianella Neyra.

La cinta trata sibre M (Santiago Magill), un muchacho que busca empleo en Lima, pero con poca experiencia. El protagonista deberá decidir si hacerle caso a su novia Sandra (Gianella Neyra), que piensa que todo sería diferente si él encontrase trabajo; su amiga Silvana (Vanessa Robbiano), que quiere ayudarlo en la búsqueda de empleo, presentándole a un tío; o de asociarse con sus amigos Caníbal (Pierre Linares) y El Gordo (Francisco Salas) para poner un negocio; o irse del país con Pacho (Christian Meier) y El Coyote (Pelo Madueño) para enrrumbarse a una aventura en busca de un lucrativo plan.

