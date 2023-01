Ashley Tisdale baila una canción de la película 'High School Musical' durante el tiempo de cuarentena. | Fuente: Instagram/Disney

Ashley Tisdale sorprendió a los fanáticos de "High School Musical" al utilizar una de sus canciones para enviar un mensaje durante la cuarentena por el nuevo coronavirus. La actriz que participó en diversas producciones de Disney hizo un video de TikTok, mientras imitaba los pasos de una de las secuencias más famosas de la película.

A través de un video en Instagram, la exestrella de Disney compartió un video que hizo en TikTok, donde se le ve bailar al ritmo de una de las canciones más famosas de la película: “We’re all in this together”. De esta forma, ella busca demostrar que todos pueden ejercitarse sin salir de casa.

“Si necesitas ejercitarte mientras estás en autocuarentena, intenta esto. ¡Espero que esto pueda hacer brillar tu día un poco!”, escribió Ashley Tisdale en la leyenda del clip.

Como se recuerda, “We’re all in this together” fue el tema final de la primera película de "High School Musical", donde los estudiantes apodados “Wildcats” se unían en una coreografía para toda la escuela; es decir, la situación involucraba que todos participaran y dejaran las diferencias atrás.

Ashley Tisdale interpretó a la antagonista Sharpay Evans, quien se robaba la atención del público al portarse como una adolescente millonaria y engreída, pero con un gran talento para el teatro y canto. Anteriormente, la joven actriz ya había participado en series de la misma casa televisiva como “Zack y Cody: Gemelos en acción”.

Zac Efron, Vanessa Hudgens, Corbin Blue, entros otros actores que fueron parte de Disney, saltaron a la fama tras el estreno de "High School Musical". La producción se extendió hasta tres entregas y, hasta la fecha, muchos seguidores de la cinta esperan por ver el futuro de los personajes en un nuevo filme.

Tras su paso por "High School Musical", Ashley Tisdale ha seguido adelante con su carrera de actriz y uno de sus roles más recientes fue para “Merry Happy Whatever”, serie de comedia y humor negro producida por Netflix.

