Jay Colindres, conocido por su papel en 'Caso cerrado', dio positivo en la prueba del nuevo coronavirus. | Fuente: Composición

Hay papeles que marcan carreras y la del guatemalteco Jay Colindres pareció llegar a un pico luego de aparecer en un episodio del programa “Caso cerrado”, conducido por la doctora Ana María Polo, donde interpretó a ‘La Esteban’.

Sin embargo, al actor cómico le ha tocado lidiar con una prueba difícil por estos días. Según dio a conocer a través de un video en YouTube, Colindres se sometió al examen para descartar si tenía nuevo coronavirus, pero el resultado fue positivo.

“Este es un video para crear conciencia. Di positivo a los resultados del coronavirus. Estuve hospitalizado cuatro días en un hospital de la ciudad de Los Ángeles. Monitorearon muy de cerca los síntomas que yo presentaba”, dijo al inicio del video que compartió con sus seguidores.

En dicho material, Colindres afirmó que los síntomas lo llevaron a hospitalizarse. “Me dolía demasiado la garganta, no podía respirar muy bien. Entré en pánico y fui al hospital. Me nebulizaron”, comentó.

Por fortuna, tras apenas cuatro días, el actor guatemalteco fue dado de alta. De este modo, pudo continuar con su cuarentena desde su casa. “Y así dar espacio en el hospital para gente que realmente lo necesita”, reconoció.

Colindres se suma a la lista de artistas que debieron combatir el COVID-19 a lo largo de este aislamiento social. El primero en dar noticia de padecer este mal fue Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes se encontraban en Australia cuando fueron infectados.

