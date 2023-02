Charlize Theron donó 1 milón de dólares para luchar contra la COVID-19, cuya mitad se destinará a favor de las mujeres que padecen violencia doméstica. | Fuente: AFP

Las celebridades de Hollywood vienen emprendiendo una campaña de solidaridad para los afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. A esta iniciativa se sumó, recientemente, Charlize Theron.

De acuerdo con el portal Entertainment Tonigh, la actriz sudafricana donó, a través de su fundación Charlize Theron Africa Outreach Project, la suma de un millón de dólares a fin de colaborar con la lucha contra la COVID-19.

Pero hay más. Consciente de que la violencia doméstica se ha recrudecido durante el aislamiento social, Theron decidió destinar la mitad de su donación (500 mil dólares) a favor de las mujeres que padecen este tipo de agresiones en plena cuarentena.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde escribió:

“Durante esta crisis mundial sin precedentes, se nos dice que nos refugiemos en la seguridad de nuestros hogares, pero ¿qué pasa si nuestros hogares no son seguros? Para los millones de mujeres y niños de todo el mundo que se refugian con su abusador, el hogar puede ser peligroso”.

En ese sentido, la protagonista de “Monster” apuntó a beneficiar a organizaciones que brinden un soporte esencial a las mujeres maltratadas, tales como Together For Her. Y es que, como se recuerda, la violencia de género no se detiene. Ni siquiera ante una pandemia.

De este modo, Charlize Theron invitó a todos sus seguidores a sumarse a esta campaña alineada a proteger a las personas vulnerables de abuso en el hogar. “Estamos detrás de ellas, con ellas, para ellas”, concluyó.

