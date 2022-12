BTS, Tini Stoessel y BlackPink cancelan algunas presentaciones en Asia y Europa por Coronavirus. | Fuente: Captura de pantalla

La cantante argentina Tini Stoessel estuvo de gira por Europa con su tour “Quiero volver”. La artista pisó suelo italiano y cuando había programado eventos por Alemania, tuvo que cancelar el “Meet & Greet” con sus fanáticos debido al brote del coronavirus.

Después de que se alertara en muchas ciudades del Viejo Continente sobre este mal, la productora de la intérprete de “Fresa” vio conveniente que la artista no esté en contacto con sus fans para que no puedan contagiarla.

No obstante, aseguró que a pesar de ello sí daría sus presentaciones programadas. El 28 de febrero Tini Stoessel se presentará en Zurich, el 29 en Munich, el 1 de marzo en Stuttgart, el 3 en Frankfurt, el 4 en París, el 6 en Colonia, el 9 en Utrecht, el 10 en Bruselas y 11 en Madrid.

Por otro lado, el grupo BlackPink también canceló su comeback por el brote del Coronavirus. La agencia que se encarga de las artistas aseguró que no presentarán su nuevo tema en Corea del Sur que tenían programado para marzo.

Sin embargo, lo pospusieron para agosto de este año hasta que se calme la situación y los peligros del Coronavirus. A pesar de que esta situación en Asia está latente, las integrantes no cancelaron sus conciertos en Japón.

BTS hizo la presentación de su álbum “Map of the Soul: 7” a puerta cerrada para evitar el contagio del virus. A pesar de que no cancelaron conciertos internacionales, los artistas sí han anulado eventos en Asia.

PRIMERA VÍCTIMA DEL CORONAVIRUS

La ministra francesa de Salud, Agnès Buzyn, anunció el sábado 15 de febrero el fallecimiento el viernes por la noche de un turista chino de 80 años, infectado por el virus y hospitalizado en Francia desde finales de enero.

La muerte de este hombre es "la primera fuera de Asia, la primera en Europa", subrayó la ministra. Hasta ahora se habían registrado solo tres decesos fuera de China continental: en Filipinas, Hong Kong y Japón.

