Billie Eilish es una de las voces más jóvenes en la música. La cantante envió un mensaje durante la crisis por coronavirus en el mundo. | Fuente: AFP

Billie Eilish se refirió a la crisis por coronavirus que afecta a la mayor parte del mundo en estos momentos. La voz de los centennials pidió a sus seguidores que no tomen esta situación como si fuera una broma, y sean más responsables con sus acciones ante el posible contagio de COVID-19.

“Sé que la gente no sabe qué diablos está pasando, ni yo sé qué diablos está pasando. Sé que todos estamos preocupados y asustados, todos tenemos una opinión en cómo mantenernos seguros (…) Pero lo que realmente quería decir es que es un asunto serio, y no una broma”, dijo en sus historias de Instagram.

Además, la famosa Billie Eilish aseguró haber visto a jóvenes transitando por calles, cuando se recomienda el distanciamiento social mientras continúe la crisis de salud mundial. “He visto a mucha gente joven fuera de sus casas, como yendo a las discotecas o a las playas. Es realmente irresponsable”, refirió la ganadora del Grammy.

En ese sentido, compartió un mensaje explicando cómo se sintió ella al enterarse de la amenaza del coronavirus. La intérprete de “Bad guy” tomó a la ligera las noticias sobre la enfermedad, y consideró que no le pasaría nada malo si era infectada con el virus COVID-19. Sin embargo, luego se percató de que pondría en peligro a otras personas cercanas.

“Creo que la mejor forma de explicarlo es contarles cómo fue que percibí esto cuando inició. Yo decía ‘No me importa, no me importa si me contagio o si me muero’, como esa estúpida forma de pensar”, comentó Billie Eilish. “No me había dado cuenta que no se trataba de mí y los que dicen lo mismo, pues no se trata de ti tampoco. Se trata de que, si lo tienes, o estás cerca de alguien que lo tiene, puedes transferirlo a alguien que se encuentra débil”.

La cantante de 18 años ha decidido quedarse en casa para proteger a sus familiares mayores. En tiempos de aislamiento social, ella enfoca su tiempo cuidando a un cachorro para no aburrirse.

Billie Eilish y su mensaje a los jóvenes durante cuarentena por coronavirus. | Fuente: Instagram

“Quería hablar de eso porque sé que el mundo está perdiendo la cabeza. Solo quería decir no entren en pánico, pero tampoco sean idiotas. Por favor tomen responsabilidad mientras resisten esta situación, porque podrías contraerlo y estar bien, pero podrías contagiar a tus padres, abuelos o tíos. No se trata de ti”, expresó.

Sobre las compras masivas, Billie Eilish pidió tener un poco más de empatía y no desabastecer todos los supermercados, porque hay gente que puede necesitar esos artículos. Asimismo, pidió a todos que se queden en casa para prevenir el contagio de coronavirus.

“Dejen de desabastecer todo. Cuando compran todo en las tiendas por miedo a que pasará algo en el futuro, hacen que sea más difícil para las personas que realmente necesitan todo eso. (…) No hay papel higiénico y desinfectante de manos en las tiendas. A penas hay comida o vegetales, ¡no es el apocalipsis! Además, deberían quedarse en casa”, concluyó la artista estadounidense.

