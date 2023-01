Arturo Peniche perdió a cuatro familiares que contrajeron el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Arturo Peniche, el actor mexicano reconcido por participar en innumerables novelas del país azteca, anunció que cuatro de sus familiares fallecieron tras contraer la COVID-19 en este último mes. El artista comentó cómo fue que se enteraron de esta triste noticia.

“Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”, aseguró para el programa de Televisa Espectáculos.

Sin embargo, Peniche teme que los fallecidos aumenten ya que tiene otro familiar que aún está luchando para recuperarse del nuevo coronavirus y se encuentra en el hospital. A pesar de que él se pudo atender a tiempo, no descartan esa posibilidad.

“Mi primo Jorge Julio, el miércoles murió a las seis de la mañana por el COVID-19; tengo otro primo, Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse de la enfermedad, porque él se pudo atender prudentemente”, confesó afligido.

Por ese motivo, el actor mexicano hizo un llamado a todas las personas para que no se tomen en juego esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas. Invitó a que usen mascarillas, gel antibacterial y que lavarse las manos sea el pan de cada día.

“No seamos tontos. Yo también salgo de aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes; no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido, los cuido; si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada”, dijo Arturo Peniche.

Por otro lado, el también cantante mexicano anunció que será abuelo por segunda vez ya que la esposa de su hijo Brandon está esperando otro bebé. La suegra de su hijo, Sharis Cid, se emocionó al contar la noticia:

“Gracias a que venía un angelito en camino pude motivarme para echarle todas las ganas del mundo, no podía llegar al mundo en un ambiente de tristeza, de luto, así que me agarré de la mano de Dios, de estar positiva y si me quería dar el tiempo de caerme, me encerraba yo sola, pero me levanté, quería que mi nieta llegara en un ambiente feliz y lo logré, claro que hay días que me vuelvo a caer, porque así es esto”.

