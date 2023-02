Angelina Jolie envió unas palabras a las madres y padres en cuarentena. | Fuente: AFP

Angelina Jolie expresó unas sinceras palabras a todas las madres y padres que cuidan de sus hijos durante la cuarentena. En una publicación de la revista Time, la famosa actriz dedicó una emotiva carta donde recuerda su experiencia como madre, a pesar de no ser una “joven muy estable”, y la consolidación de una familia grande.

“Queridos padres, estoy pensando en ustedes. Me imagino lo difícil que es para cada uno de ustedes tratar de sobrellevar sus días. Cuánto quieres llevar a tus seres queridos a través de esto. Cómo te preocupas. Cómo planeas. Cómo sonríes por ellos, cuando por dentro sientes que a veces te estás rompiendo”, escribió la ganadora del Oscar.

En esa misma línea, Angelina Jolie recordó cómo era ella antes de convertirse en una de las madres más famosas de Hollywood. Pese a ello, no le resultó difícil dedicarse a sus cinco hijos, pero considera que lo más complicado fue gestionar y estar a la cabeza de una familia para asegurar sus necesidades básicas.

Angelina Jolie se sincera sobre su experiencia como madre. | Fuente: AFP

“No era una joven muy estable. De hecho, nunca pensé que podría ser la madre de nadie. Recuerdo la decisión de ser madre. No fue difícil de amar. No fue difícil dedicarme a alguien y algo más grande que mi vida”, reveló. “Lo difícil era saber que, de ahora en adelante, necesitaba ser yo quien me asegurara de que todo estuviera bien. Para gestionarlo y hacerlo funcionar. De la comida, a la escuela, a la medicina. Lo que sea que venga. Y ser paciente”.

Por ello, Angelina Jolie expresó su lado más empático al dirigirse a todos los que cuidan de una familia durante el confinamiento social. La estrella de cine también comparte la necesidad de mantener todo en calma y hacer todo bien, no obstante, piensa que eso es imposible para una sola persona.

“Ahora, en medio de esta pandemia, pienso en todas las madres y padres con hijos en casa. Todos esperan que puedan hacer todo bien, responder a todas las necesidades y mantener la calma y ser positivos. Una cosa que me ha ayudado es saber que eso es imposible”, aseguró.

La expareja de Brad Pitt agregó que la familia es un equipo que se va construyendo. “Es maravilloso descubrir que tus hijos no quieren que seas perfecto. Quieren que seas honesto. Y haciendo lo mejor que puedas. (…) Ellos quieren ayudarte. Entonces, al final, es el equipo que construyes. Y en cierto modo, también te están criando. Crecen juntos”, finalizó.

