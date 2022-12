La abogada Ana María Polo, conductora 'Caso Cerrado', envió un poderoso mensaje en plena pandemia. | Fuente: Telemundo

Fiel a su estilo, la doctora Ana María Polo dedicó un mensaje sobre el uso de mascarillas en la pandemia de la COVID-19. A través de su cuenta oficial en Instagram, la icónica abogada de la televisión busca concientizar acerca del cubrebocas y su importancia para evitar los contagios en tiempos de coronavirus.

En sus redes sociales, la conductora de “Caso cerrado”, el programa donde interviene en batallas legales conmovedoras de personas latinas, compartió una imagen con un poderoso mensaje.

La fotografía de Ana María Polo muestra una mascarilla que dice “He dicho... tápate la boca”, en referencia a su popular frase para dar fin a los casos donde se presentan acusaciones y testigos. “No falles a lo esencial. #HeDicho #TapateLaBoca #usamascarilla #usacubrebocas”, escribió en la publicación.

Entre los comentarios, sus seguidores se mostraron de acuerdo con el pedido de la doctora Polo y aplaudieron su publicación en las redes sociales. Como se recuerda, en el mundo todavía hay ciudadanos que se niegan al uso de mascarillas, e incluso convocan a marchas contra esta práctica.

Cabe recordar que, entre los ciudadanos negacionistas frente a la pandemia, se encuentra el famoso cantante Miguel Bosé. Tras la lamentable muerte de su madre por la COVID-19, se manifestó en contra de las mascarillas; pero, recientemente, fue captado utilizando un cubrebocas mientras iba de compras.

SU SALIDA DE “CASO CERRADO”

En octubre del 2019, la abogada Ana María Polo se retiró de “Caso cerrado” después de casi 20 años de ser la conciliadora y jueza de miles de caso presentados en el programa emitido por Telemundo.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, expresó la presentadora de televisión a Associated Press en ese entonces.