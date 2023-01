Alan Merrill, autor de “I Love Rock 'n' Roll”, falleció el último domingo a los 69 años tras contagiarse de coronavirus. | Fuente: Instagram

Alan Merrill, reconocido músico estadounidense, falleció el último domingo a los 69 años tras las complicaciones que sufrió por contagiarse del nuevo coronavirus. De acuerdo con la publicación de su hija Laura en las redes sociales, el miembro de la banda “The Arrows” dejó de existir el 29 de marzo:

“He estado tratando de dormir pero no puedo. Me levanté normal ayer, con el mundo a mis pies, y ahora estoy aquí tirada y vacía. [...] El coronavirus se ha llevado a mi padre esta mañana. Me han dado dos minutos para decir adiós antes de que me echaran”.

“Él minimizó el ‘frío’ que tenía”, escribió, antes de advertir a otras familias que no se mostraran complacientes. “No creas que no te va a pasar a ti ni a nadie de tu familia. Quédate en casa si no es por ti, por los demás. Por mi papá. Esto es real”, agregó

Merrill se hizo mundialmente conocido por ser el autor del éxito “I Love Rock 'n' Roll” que fue interpretada por Joan Jett & The Blackhearts. El artista nació en el Bronx en 1951 y fundó la banda “The Arrows” en Londres en 1974.

El músico no solo vivía de la música, también era actor y modelo. Antes de instalarse en Reino Unido, estuvo una temporada por Japón donde comenzó su carrera con “The Lead” y después probó suerte como solista.

Alan Merril regresó a Nueva York en los 80 y desde ese momento siguió en la industria musical, el último tema que escribió fue “Your love song”, lanzado el 14 de febrero del 2019.

Joan Jett, cantante que lanzó a la fama “I Love Rock 'n' Roll”, escribió un mensaje despidiéndose de su compañero:

“Acabo de conocer el fallecimiento de Alan Merrill. Mis pensamientos y amor van para su familia, amigos, y la comunidad musical al completo. Aún recuerdo ver a The Arrows por televisión en Londres y alucinar con aquella canción, que me parecía que iba a ser un auténtico hit. Con gratitud y tristeza, le deseo un buen viaje al otro lado”.

