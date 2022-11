Jason David Frank habló sobre la trascendencia de los Power Rangers y un nuevo proyecto relacionado con estos superhéroes. | Fuente: Composición

Es un golpe de nostalgia a la infancia. Jason David Frank, más conocido como Tommy Oliver el ranger verde de los Power Rangers, se encuentra en Perú por la Comic Con Lima 2019. El actor conversó con RPP Noticias sobre la trascendencia de los héroes en la cultura popular en los últimos 25 años. Además, reveló un proyecto que lo mantendrá unido a Tommy en los próximos años.

"Para mí, este momento es perfecto porque los niños que vieron la serie entonces [1993] ya están grandes y se me acercan, me cuentan sus historias y sus experiencias con la serie. Es lo que más me gusta. Siento que fue una demográfica perfecta para mí", dijo el actor sobre el cariño que ha recibido a su llegada a Lima.

El intérprete confesó que viene trabajando en un proyecto llamado "La leyenda del Dragón Blanco", serie que contará lo que sucedió con los Power Rangers originales 25 años después del estreno.

"Será un pequeño epílogo y estamos varios de los rangers iniciales. Explicará cómo continuamos nosotros después de toda la saga. No será un documental, es algo más para los fans, quienes podrán apoyar el proyecto a través de Kickstarter. Hay premios para los que aporten y cuando lo grabemos van a haber diferentes sorpresas para los fans", explicó Jason David Frank.

NI MARVEL NI DC COMICS

En 2017, la editorial DC Comics sorprendió al presentar entre su catálogo de publicaciones un crossover entre "La Liga de la Justicia" y los "Power Rangers", una historia que fue contada en seis tomos y que marcó el ingreso de los rangers al universo de los cómics.

Precisamente, Jason David Frank opinó sobre la trascendencia de los Power Rangers que, desde la pantalla chica, conquistaron a millones de espectadores sin necesidad de historietas previas o un universo cinematográfico.

"En ese entonces (1993), nosotros nunca pertenecimos a ningún tipo de cómics: ni de Marvel ni de DC. Éramos únicos y, a pesar de que ahora los Power Rangers están un poco unidos a DC Comics, siempre fue muy original y único", señaló.

TOMMY OLIVER, DE POWER RANGER A LA CULTURA POPULAR

Hablar de la figura de Tommy Oliver ya no es solo referirse al mítico ranger verde, sino es mencionar a uno de los íconos de la cultura popular en los noventas. El intérprete ha forjado una carrera en la industria televisiva y cinematográfica; pero no ha podido desmarcarse de ser un Power Ranger, una decisión que tomó él mismo.

"Fue algo que yo decidí, el camino me llevó hacia él, no es que yo busqué este camino. Sin embargo, no quiero escaparme de quien soy. A diferencia de muchos he abrazado lo que soy y tengo cosas aparte. Tengo un libro de poemas que me parece que se ha traducido al español y también tengo un canal de YouTube donde me muestro realmente como soy", explicó.

Finalmente, hizo mención a su aparición en el más reciente remake de los Power Ranger en el cine, el cual se realizó en 2017. "Cuando me llamaron y grabamos me sentí súper bien, me gustó muchísimo. Sin embargo, ahora que cambió de manos el proyecto [está a cargo Hasbro] y va a haber una nueva versión, todo el elenco original ya no está participando en la cinta. Entonces, estoy un poco nervioso porque no sé cómo va a terminar", concluyó Jason David Frank.