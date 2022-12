Chyno Miranda dedicó una publicación en referencia a su batalla contra el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

A casi dos meses de iniciar su recuperación por un contagio de la COVID-19, “sonriendo porque aquí sigo”, escribió Chyno Miranda tras superar la enfermedad. Como se recuerda, el artista venezolano sufrió una neuropatía periférica que le impidió caminar por mes y medio, se traba de una secuela que le dejó la enfermedad.

En ese sentido, Miranda agregó que él se encuentra bien ahora “por todo lo que he aprendido por lo que sigo evolucionando”, según escribió en su cuenta oficial de Instagram. La pérdida de movilidad y los fuertes dolores musculares lo sometieron a un cuadro crítico de salud a raíz de haber dado positivo al nuevo coronavirus.

Así es como el ex integrante del dúo Chyno y Nacho admitió que ha sido lo más duro que ha experimentado en toda su vida. Si bien su estado era delicado, logró recuperarse poco a poco del virus, hasta poder regresar a sus actividades comunes, como hacer música o pasar tiempo con su familia.

“Realmente es difícil lo que me ha tocado vivir hasta el momento. Pero ante cualquier situación que he pasado en mi vida jamás me he rendido y menos lo haré ahora. Como dicen: ‘La lucha en la que te encuentras hoy es para desarrollar la fuerza que necesitas para mañana”, indicó Chyno Miranda como parte de un mensaje positivo para sus fans.

Perdió 10 kilos

Luego de estar un mes internado para llevar a cabo sus terapias, el venezolano Chyno Miranda fue recuperando poco a poco sus energías para seguir realizando sus actividades con normalidad. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue el cambio radical que sufrió al bajar alrededor de 10 kilos en pocas semanas.

“Ya hoy puedo caminar mucho mejor. Es casi el 90 por ciento. Los dolores están disminuyendo. Hoy, gracias a Dios, puedo decirles que tengo un esposo diferente al que vi hace tres meses” comentó a la revista People en Español.

AVANCES DE SU RECUPERACIÓN

Tras haberse recuperado de su enfermedad y regresar a la música, Chyno Miranda compartió con sus seguidores los avances que está teniendo su salud para estar al 100 %. De acuerdo con el artista, aseguró que, a pesar de que está evolucionando poco a poco, está seguro de que pronto todo volverá a ser como antes.

“Hoy más que nunca estoy aferrado a Dios y a mi familia porque son los que me dan la fuerza para seguir luchando. Todos los días es una batalla constante”, se lee en la descripción de su foto.

Posando en el asiento de piloto de un auto y “listo para arrancar”, Miranda envió un mensaje a sus seguidores quienes han pasado por lo mismo o tienen algún familiar que ha padecido esta enfermedad:

“Cree en ti, en tu fortaleza, motívate a seguir adelante, ten esperanza, refuerza tu voluntad y créeme que saldrás adelante”, escribió. Como se recuerda, el intérprete de “Mi niña bonita” estuvo lidiando con las secuelas del nuevo coronavirus tras estar internado por complicaciones. Su sistema nervioso se vio severamente afectado, debido a que no podía caminar y, además, perdió peso durante su lucha contra la enfermedad.

