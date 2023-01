Chris Rock fue diagnosticado con trastorno de aprendizaje no verbal en septiembre de este año. | Fuente: IMDB / "Top Five" (2014)

El actor Chris Rock comentó que, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, viene recurriendo a la terapia psicológica con más frecuencia, a tal punto que aumentó sus visitas a siete horas a la semana, aproximadamente.

“Tienes que decir la verdad”, dijo el intérprete de 55 años. “Tienes que decirlo, tienes que ir a terapia preparado para contar lo peor de ti cada semana”, agregó durante una reciente entrevista en el programa “CBS Sunday Morning”.

Gracias a esta ayuda psicológica, el comediante reconoció que pudo aprender mucho sobre sí mismo. “Aprendí que podía ser muy duro conmigo mismo”, señaló. Y enfatizó: “Como muy, muy duro conmigo mismo, y necesito relajarme. Y necesito escuchar, necesito arriesgarme”.

Chris Rock -además de haber participado en cintas como “Top Five”, “Son como niños”, “Down To Earth”, entre otras- es un reconocido comediante, director y guionista, con una larga carrera en la televisión que incluye recordadas apariciones en el programa de humor “Saturday Night Live”.

CONVIVIR CON UN TRASTORNO DE APRENDIZAJE

En septiembre de este año, Chris Rock contó a The Hollywood Reporter que fue diagnosticado con el trastorno de aprendizaje no verbal (TANV), luego de someterse a una serie de pruebas cognitivas que sumaron un total de nueve horas.

Entonces, el actor de “Fargo” indicó que su condición le significaba una serie de retos para interpretar señales no verbales en diversas situaciones sociales. “Y todo lo que entiendo son las palabras”, comentó.

Padecer este trastorno, sin embargo, resulta de una gran ayuda para su comedia. “Todas esas cosas son realmente geniales para escribir chistes, simplemente no son geniales para las relaciones uno a uno”, manifestó.

Sin embargo, Chris Rock aseveró que viene trabajando su condición con terapias que le ayudan a superar sus traumas infantiles. “Pensé que en realidad estaba lidiando con eso, y la realidad es que nunca lo hice”, apuntó.

Te sugerimos leer