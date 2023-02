Carlos Villagrán, más conocido como 'Quico', habló tras la cancelación de 'El Chavo del 8' y 'Chespirito'. | Fuente: Captura de pantalla

El pasado 31 de julio del 2020, Televisa perdió los derechos de emisión de “Chespirito” y “El Chavo del 8” tras negociaciones con la familia del fallecido comediante mexicano. A través de Twitter, su hijo Roberto Gómez Fernández confirmó que los exitosos programas saldrían del aire.

Los actores de la recordada serie “El Chavo del 8” no dudaron en manifestarse por lo sucedido, después de 47 años de transmisiones ininterrumpidas. En ese sentido, Carlos Villagrán, intérprete de "Quico", habló luego de escuchar la terrible noticia y señaló la posible razón detrás de dicha cancelación.

“Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos”, contó Villagrán en una entrevista con el programa Sale el sol. “La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito”.

'El Chavo del 8' dejará de emitirse, luego de que Televisa perdiera los derechos de la serie creada por Chespirito.

El actor Carlos Villagrán consideró que “El Chavo del 8” estaba muy cerca de cumplir medio siglo de transmisiones, y de pronto todo eso se acabó. Así es como confesó que nunca se comunican con él para ninguna cuestión, a pesar de que —según asegura— “Quico” es el personaje con más popularidad.

“Aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente ‘pum’, ya se acabó, lo sacaron. Fíjate que yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero. No me pelan y tú eres mexicano, sabes lo que significa ‘no me pelan’, no me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta, pero eso sí, la figura que más se vende es la de Quico”, agregó.

NUNCA PUDO HABLAR CON CHESPIRITO

La familia de Roberto Gómez Bolaños, bajo el nombre de Grupo Chespirito, posee los derechos de autoría y comercialización de los programas creados por el dramaturgo y actor mexicano, quien falleció en el 2014.

Antes de su fallecimiento, Carlos Villagrán intentó comunicarse con él en vida, debido a que no le contestaba el teléfono. “Varias veces intenté hablarle, pero realmente no me recibió la llamada, te soy sincero, no me decía nada malo ni nada, pero no me recibía la llamada”, se sinceró el popular “Quico”.

En estos momentos tan duros para el mundo por la pandemia de COVID-19, Villagrán sostuvo que no es justo detener las transmisiones de “Chespirito” y “El Chavo del 8” cuando “el mundo más necesita diversión, hacer eso es agresión hacia la gente”.

