Charles Grodin, actor de “Beethoven”, murió a los 86 años | Fuente: Captura

La comedia estadounidense está de luto. Charles Grodin, actor conocido por interpretar en “Beethoven” a George Newton, el dueño del torpe y travieso perro San Bernardo, falleció el martes 18 en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

El medio “The New York Times”, pudo conversar con el hijo del actor, Nicholas, y este informó que Charles Grodin falleció a causa del cáncer a la médula.

Dentro de sus apariciones más conocidas resalta su participación en películas como "Midnight Run", en la que comparte protagonismo con Robert De Niro y es considerada una de las mejores buddy movies de la historia, en "The Heartbreak Kid", “The Woman in Red”. En Broadway, actuó en una comedia junto a Ellen Burstyn llamada “Same Time, Next Year”, papel con el cual Ganó el premio al Mejor actor de “Outer Circle Critics”.

Medios como “The Hollywood Reporter” y “The New York Times” han resaltado los dotes de Charles Grodin a quien han descrito como un actor que resaltaba por su humor “gracioso, discreto e incómodo” y “con un gran sentido de la comedia inexpresiva”, respectivamente.

Si bien Charles Grodin resaltó interpretando papeles de “hombres de negocios o padres cascarrabias”m fuera de su faceta actoral también trabajó como comentarista de radio y televisión y fue autor de varias obras de teatro y libros.

En 2013 el actor fue invitado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood a formar parte de la entidad junto a otros 277 artistas, ellos Jennifer López, Danny Trejo y los españoles Eduard Grau y Paco Delgado.

