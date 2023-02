Chabelita Pantoja es demandada por su expareja Alejandro Albalá. | Fuente: Instagram

Los problemas continúan para Chabelita, hija peruana de la cantante española Isabel Pantoja. Esta vez, no se trata de líos familiares ─son conocidos los enfrentamientos entre madre e hija─ sino de pleitos legales con su expareja Alejandro Albalá.

De acuerdo a la revista española "Semana", él le interpuso una demanda que asciende a 300.000 euros por injurias y calumnias. Además, pide que se disculpe públicamente con él. Y, en caso de que ella se niegue a pagar, prevee interponer una querella criminal.

No obstante, Chabelita Pantoja aseguró que no ha recibido ninguna notificación de la demanda. "A mí no me ha llegado nada. Tengo la misma información que tienen los demás. Lo que ha salido y ya está", anunció la joven en el set de "El programa de AR".

"En cuanto la tenga, obviamente tendrá mi respuesta. Pero en cuanto la tenga y vea qué es lo que hay. Ahí podré responder. Mientras tanto, no sé en qué se basa", continuó la hija de Isabel Pantoja.

De acuerdo a "Semana", el motivo de la demanda sería por concepto de daños morales. La joven artista realizó unos comentarios sobre su expareja cuando él estaba en "Gran Hermano: Dúo". Ella aseguró en televisión haber pasado por episodios violentos con Alejandro Albalá.

Por otro lado, a Chabelita Pantoja le resultó extraño que Albalá ─sabiendo donde ella vive─ aún no le haya hecho llegar la demanda. "Será en cuestión de días", apuntó. Cabe recordar que ellos mantuvieron una relación sentimental entre 2014 y 2017.

LÍOS FAMILIARES

La relación entre la familia de Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento. Chabelita dijo que se enteró de los planes de boda de su hermano Kiko Rivera por la prensa española y no por su familia, en entrevista con medios españoles

Hace unas semanas, la madre de la cantante Isabel Pantoja, de 88 años, tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Cádiz por ictus. La cantante viajó a la ciudad de Jerez de la Frontera para acompañar a su madre. Su hermano Agustín, su sobrina Anabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera llegaron para acompañarla; pero Chabelita no asistió.

