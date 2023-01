Cardi B se pronuncia sobre su divorcio con el rapero Offset después de 3 años de matrimonio. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Valerie Macon

Después de que se diera a conocer el divorcio de Cardi B y Offset, la cantante aclaró los rumores sobre su separación. Tras tejerse distintas hipótesis sobre el rompimiento de su matrimonio, la intérprete de “I like it” decidió responder y aclarar la situación.

A través de una transmisión en vivo a través de su Instagram, agradeció a sus fanáticos por apoyarla en estos momentos. “Quería que todos supieran que no he derramado ni una lágrima”, dijo.

Además, reveló sentirse cansada de las peleas con su esposo y comentó sus sospechas de que el rapero le escondía cosas: “Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme [...] No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años”, aseguró.

Por otro lado, Cardi B comentó que fue la mejor decisión que pudo tomar: “Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, expresó.

De los cuatro años que estuvieron juntos, la cantante sostuvo en su transmisión que Offset se comportaba de manera extraña y le hacía sentir mal: “Cada vez que este tipo ha estado tan loco y llega a los medios, siempre estoy llorando, siempre triste porque no me gusta ese tipo”, comentó.

Sin embargo, también dio otra de las razones por la que terminaron descartando infidelidad tal y como publicaron diferentes medios estadounidenses:

“La razón de mi divorcio no es porque nada de eso haya pasado antes. No es porque me haya engañado. Esa es una maldita mentira total. Es la segunda vez que la gente está tratando de volver a poner bebés aquí. No, eso es una tontería”, concluyó.

