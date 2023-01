Cara Delevingne reveló las experiencias que pasó con el productor de cine hoy acusado por violación sexual y acoso. | Fuente: Instagram

Harvey Weinstein ya no es más uno de los productores de cine más poderosos y temidos de Hollywood: tras la revelación de decenas de testimonios de abuso y acoso sexual, ha pasado a convertirse en un depredador.

Durante casi cuatro décadas, Weinstein citó a decenas de empleadas y actrices a sus habitaciones para acosarlas sexualmente, hasta que en octubre del 2017 el escándalo explotó con el inicio del movimiento Me Too. Fueron hasta 80 mujeres —entre Paz de la Huerta, Mira Sorvino, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow— algunas de las que acusaron al alguna vez intocable magnate de abusos sexuales.

Hoy en día Weinstein enfrenta una serie de juicios por las acusaciones de varias mujeres, por lo que fue citado a la Fiscalía el 9 de setiembre, reunión que fue pospuesta por 45 días para dar más tiempo a los abogados del productor de defenderse de las varias acusaciones que pesan en su contra.

Una de las actrices que tuvo que cruzarse con el productor de cine fue la modelo de 27 años, Cara Delevingne, quien ya había revelado en el 2017, el mal momento que pasó con Weinstein, cuando este le pidió que se bese con otra actriz delante de él, debido a que Cara Delevingne es abiertamente lesbiana.

Sobre estos sucesos, la actriz de “Ciudades de papel” ha ahondado en el libro “She Said”, de Jodi Kantor y Megan Twohey. “Una de las primeras cosas que Harvey Weinstein me dijo fue:'nunca llegarás a esta industria como una mujer gay: consigue una barba'", contó.

Las faltas de respeto de Weinstein no acabaron ahí, puesto que luego empezó a realizarle preguntas sobre su vida sexual. "Cuando acababa de empezar a hacer audiciones para películas, él me nombraba a personas de las que soy amiga -gente famosa- y me preguntaba: ¿te has acostado con esta persona?' Yo pensé: esto es una locura", reveló.

Asimismo, Cara Delevingne aseguró que cuando ambos se encontraron solos en una habitación, el productor empezó a hablar sobre todas las actrices con las que había tenido relaciones sexuales y de cómo “producto de ello”, él había “hecho sus carreras”.

