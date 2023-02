El actor Mario Moreno dio vida a Cantinflas, icónico personaje del cine mexicano. | Fuente: Columbia Pictures

Era una casa de ensueño: ubicada en una zona exclusiva de Acapulco, frente al mar. Tal y como lo quería, Mario Moreno, quien dio vida al popular Cantinflas construyó esta mansión en la década de 1950. Pero tras su muerte, en 1993, la que fuera una propiedad para veranear está abandonada y en ruinas.

Las imágenes de este inmueble fueron compartidas por un grupo de ‘tiktokers’ mexicanos que consiguió ingresar al hogar del icónico comediante para mostrar cómo lucen sus interiores a través de cámaras de dron y réflex.

Marino Moreno Cantinflas fotografías

En las fotografías propaladas por redes sociales, puede comprobarse que Cantinflas gozaba de una excelente vista al mar y un acceso exclusivo a la playa. Sin embargo, el escenario de disfrute se ha convertido en un sitio desamparado, donde una piscina con tobogán, rodeada de palmeras dobladas, está frente a un muelle que se cae a pedazos.

Inclusive la estatua del mismo Cantinflas, que luce apoyado junto a un poste como solía posar en vida, se ve maltratada por el moho. Signos del avance del tiempo y del olvido por parte de los familiares del comediante.

La Mansión de Cantinflas a la venta

Actualmente, la mansión de Cantinflas es punto de visita para turistas y seguidores del artista que llegan hasta sus inmediaciones a través de pequeñas embarcaciones. Valorizada, según la prensa mexicana, en 13 millones de dólares, la vivienda fue heredada por Tita Marbez, nieta del actor.

Pese a su completo deterioro y la falta de mantenimiento, la casa de Mario Moreno está a la venta y a la espera de que alguien pueda recuperarla de las estructuras endebles y las señales de saqueos que también ha sufrido.

Como se recuerda, Mario Moreno ‘Cantinflas’ inició su carrera en Ciudad de México. Su talento para la comedia hizo que escalara al séptimo arte a los 26 años. Participó en decenas de películas y fue elogiado por el propio Charles Chaplin, que lo calificó como “el comediante vivo más grande”.

Gracias a su papel en “La vuelta al mundo en 80 días”, la adaptación al cine de la famosa novela de Julio Verne, Cantinflas alcanzó el renombre mundial en 1956. Su aterrizaje en Hollywood le dio la posibilidad de codearse con estrellas de la talla de Frank Sinatra, Buster Keaton, Shirley MacLaine, entre otros.

En 1993, a los 82 años, falleció a causa de un infarto, producido por el cáncer al pulmón que venía padeciendo. Sus cenizas se encuentran en el Panteón Español de la Ciudad de México, en la cripta de la familia Moreno Reyes.

ASÍ NACIÓ SU NOMBRE ARTÍSTICO

Mario Moreno, o simplemente Cantinflas, fue uno de los actores cómicos más famosos de México. Según una leyenda, nació por un grito en la “cantina inflas”. ¿Qué tiene esto de cierto?

En una entrevista para ABC, el comediante se refirió al origen de su nombre. “Es difícil para la gente señalar exactamente cuándo nació ‘Cantiflas’. Pero puedo asegurarles que nació conmigo, aunque fue hasta muchos años después que tomó forma gradualmente”, detalló en el artículo “La risa”, publicado después de su muerte.

En este mismo, Cantinflas habló sobre las dificultades y sacrificios que tuvo para lograr ser un actor. Venía de una familia numerosa y de bajos recursos económicos, pero él estudiaba en la escuela y en sus escapadas iba a actuar a una carpa.

“Me había escapado y era carpero, cantante y bailarín en una carpa. O sea, uno de esos teatros portátiles que han ido desapareciendo y que se instalaban por lo regular en las zonas más pobres y superpobladas de la ciudad de México”, contó Mario Moreno.

Desde muy joven, Cantinflas se iba haciendo un nombre en el espectáculo popular, y explica que el origen de su personaje se dio ante la presión del pánico escénico.

¿JOHNNY DEPP COMO 'CANTINFLAS'?

Sin duda, en cualquier parte del mundo, el nombre de ‘Cantinflas’, personaje interpretado por el actor mexicano Mario Moreno, despierta una gran admiración. No es para menos: su don para la comicidad logró que cautivara a millones de espectadores, entre los que se encuentra Johnny Depp.

Así lo contó, recientemente, Mario Moreno del Moral, nieto del icónico actor mexicano, durante una entrevista al programa “Ventaneando”. En dicho espacio, comentó que hace algún tiempo tuvo la oportunidad de conocer al intérprete de Jack Sparrow, quien se confesó un fanático de ‘Cantinflas’.

“Estábamos grabando y Jordi (amigo de Depp) le dice: ‘Oye, ¿tú sabes quién es ‘Cantinflas’?’. Él respondió que sí y fue cuando nos presentó. Johnny llegó y me dijo: ‘Mucho gusto, Johnny’. Y yo le dije: ‘Mucho gusto, mi nombre es Mario’. Y me dice: ‘Ah, te llamas igual que tu abuelo’. Y para mí eso fue increíble ya que no solo sabe que ‘Cantinflas’ es ‘Cantinflas’ sino Mario Moreno”, relató.

¿Cuándo murió Mario Moreno Cantinflas?

El mítico Mario Moreno Cantinflas falleció a la edad de 81 años, un 20 de abril de 1933 debido al cáncer de pulmón.

RECUPERAR SU LEGADO

Los nietos del actor mexicano Mario Moreno, más conocido como 'Cantinflas', aseguraron que lucharán para recuperar su legado después de que su padre Mario Moreno Ivanova nombrara como heredera universal a su expareja, Tita Marbez, y a los hijos de ella.

Tres de los nietos del 'Mimo de México' (1911-1993), Valentina, Mario y Marisa, hijos de Moreno Ivanova (1960-2017), confirmaron en rueda de prensa que impugnarán el testamento de su padre con el fin de recuperar el legado de su abuelo.

"Aquí no estamos yendo por las cosas de mi papá sino por las de mi abuelo, y no las cosas materiales ni económicas sino lo sentimental, su imagen, los derechos que se tienen hacia el personaje y las cosas de valor, la memorabilia, como sus zapatos y su gabardina", indicó Mario, el mayor de los nietos.

Precisó que no buscan pelea sino recuperar el legado de la familia y añadió que cuando hablan de llegar hasta las últimas consecuencias es porque seguirán el proceso legal hasta una resolución final.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer