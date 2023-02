Camilo revela que no sabe quién es Selena Quintanilla y asegura que nunca escuchó sus canciones. | Fuente: Composición

Los éxitos como “La Carcacha”, “Como la flor” y más, de Selena Quintanilla, una de las figuras más importantes en la industria musical, siguen vigentes hasta el día de hoy a pesar de que falleció hace más de 20 años.

A pesar de ello, el artista colombiano Camilo Echeverry, reveló que no tiene conocimiento sobre quién es la “Reina del Tex Mex” ni mucho menos sabe de sus canciones. "No sé de Selena, pero sí sé de Evaluna”, dijo el artista.

En una entrevista con Buzzfeed, el intérprete de “Ropa Cara” tenía que adivinar a los cantantes que fueran sonando en uno de los juegos que le hicieron para amenizar la conversación, si llegaba a equivocarse, tenía que responder “una pregunta secreta”.

Todo comenzó bien, hasta que sonó una tecno cumbia de Selena Quintanilla. “No, no sé quién es”, comenzó diciendo. “No, ni idea. Nunca la escuché”, dijo el artista generando una serie de comentarios negativos en las redes sociales.

Al momento en el que se reveló el nombre de la artista, esposo de Evaluna no pudo contener la risa y aseguró que no sabe ella, pero sí de Evaluna. Los fanáticos de la “Reina de Tex Mex” se pronunciaron en las redes y aseguraron que era “imposible” que alguien de 26 años como Camilo, no conozca de ella.

A pesar de ello, el cantante colombiano sigue posicionándose como el número uno en la música internacional con temas como “Vida de rico”, “Bebé” y “Despeinada”, además, ha logrado llegar a todos los géneros musicales, tales como la cumbia, la bachata y el reguetón.

VIDA MATRIMONIAL

“No puedo creer que haya pasado un año ya", comentó Camilo quien hasta el momento se mostró sorprendido de que contrajo matrimonio con Evaluna Montaner. El cantante colombiano asegura que se pasó el tiempo muy rápido para poder celebrar su primer aniversario. Asimismo, confesó que comenzar su vida matrimonial en plena pandemia les sirvió para acercarse mucho más que desde cuando fueron novios.

“No puedo creer que haya pasado un año ya. Y justo por la situación de este 2020, también fue el año que más cerca he estado de Evaluna desde que nos conocimos. Estaba dispuesto a ser el año en que nos casábamos y cada quien tenía que tomar rumbos un poquito separados, ella a grabar su serie y yo a mi gira. Y tuvimos la oportunidad de empalmar”, contó el intérprete de “Vida de rico” en conferencia de prensa.

En ese sentido, el yerno de Ricardo Montaner aseguró que se viene un festejo y posiblemente otra oda al amor que acostumbran compartir con sus seguidores: “Vamos a celebrar. Por esos días también sale una canción de Evaluna y vamos a celebrar creativamente también. Estoy muy emocionado por eso”.

