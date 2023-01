Camilo y Evaluna Montaner se casaron en febrero del 2020. | Fuente: Instagram

“No puedo creer que haya pasado un año ya", comentó Camilo quien hasta el momento se mostró sorprendido de que contrajo matrimonio con Evaluna Montaner. El cantante colombiano asegura que se pasó el tiempo muy rápido para poder celebrar su primer aniversario. Asimismo, confesó que comenzar su vida matrimonial en plena pandemia les sirvió para acercarse mucho más que desde cuando fueron novios.

“No puedo creer que haya pasado un año ya. Y justo por la situación de este 2020, también fue el año que más cerca he estado de Evaluna desde que nos conocimos. Estaba dispuesto a ser el año en que nos casábamos y cada quien tenía que tomar rumbos un poquito separados, ella a grabar su serie y yo a mi gira. Y tuvimos la oportunidad de empalmar”, contó el intérprete de “Vida de rico” en conferencia de prensa.

En ese sentido, el yerno de Ricardo Montaner aseguró que se viene un festejo y posiblemente otra oda al amor que acostumbran compartir con sus seguidores: “Vamos a celebrar. Por esos días también sale una canción de Evaluna y vamos a celebrar creativamente también. Estoy muy emocionado por eso”.

A finales del año pasado, los Montaner lanzaron su primera canción en conjunto titulada “Amén”. La canción –compuesta por Ricardo, sus hijos (Mau y Ricky, Evaluna) y Camilo– es una plegaria en la que los integrantes de esta familia de músicos, según dijeron, comparten sus temores más internos, su desesperación más profunda, su angustia más sentida.

¿SE VIENEN MÁS PRODUCCIONES EN FAMILIA?

Con el lanzamiento de “Amén”, no sería descabellado pensar en que la familia Montaner pueda trabajar en más producciones más allá de lo musical. ¿Un reality de los miembros del clan sería posible de ver? Mau Montaner considera que han pensado en ello desde que su familia representa a muchas y sirve de ejemplo de unión.

“Esto ha sido algo que hemos tenido en mente desde hace mucho tiempo. Siento que era una visión que Dios le reveló a nuestro padre hace más de 15 años, llevar ese ejemplo (no perfecto) de familia”, dijo el integrante de Mau y Ricky en la misma conversación con la prensa internacional.

“Poco a poco se va acercando el momento en que se va a dar y que, por algún motivo, antes no se daba. Después de ‘Amen’ nos hemos dado cuenta. (…) Creo que se está acercando el momento que eso es más necesario que antes y no sé cuándo vaya a salir o si se vaya a dar. Siento que hay muchísimo más que podamos contar”, agregó.

RICARDO MONTANER Y SU GRAN FAMILIA

Al recordar épocas pasadas, Ricardo Montaner comenta que su abuelo siempre tuvo el sueño de tener “una casa grande”, tal como se menciona en una de las canciones de sus hijos Mau y Ricky. Aunque nunca sucedió, porque cada uno tomó rumbos diferentes, pero se quedó con esa idea presente hasta formar una familia.

“Hoy puedo decir que tengo la familia que soñé”, indicó el cantante argentino. “Con todos los defectos del mundo, tenemos grietas y pequeñas rajaduras como cualquier familia normal. Tenemos algo muy claro, que Dios es nuestro cetro y por sobre todas las cosas, nos amamos. Cualquier tipo de problema que pueda ocurrir, a base de amor lo resolvemos”.

EL ROL CRUCIAL DE EVALUNA MONTANER

Tras mostrar su pedida de mano y relación con el tema "Medialuna" y su luna de miel con "Favorito", ahora Camilo y Evaluna estrenan su primera casa juntos y lo hacen al ritmo de "Vida de rico"."Esta canción es la banda sonora de esa búsqueda de nuestro primer lugar físico, de nuestra primera ilusión de tener una un hogar, una casa y quedó todo plasmado con el vídeo. Desde cómo firmamos los papeles de la compra, hasta cómo la restauramos porque tenía goteras, todo lo que aparece y canto es real y honesto", confesó el colombiano, quien añadió que no había mejor ritmo que la cumbia para plasmar todas esas emociones.

