Camilo Blanes Jr., el único hijo de Camilo Sesto, le dedicó un emotivo mensaje a su padre al conmemorarse su cumpleaños número 73. "Feliz cumpleaños, papá. Te felicito aunque no pueda hacerlo en persona, pero si en el espíritu que compartimos. Mi agradecimiento hacia ti por todo es infinita y aún así no le hace justicia. Te lo digo con el corazón en la mano.Sé que me puedes ver, escuchar y sigues conmigo y seguirás siempre", comenzó con su mensaje.

Agregó que no lo olvidará. "Un padre como tú no se olvida jamás. Ni en vida ni en lo que viene después. Tú eres todo en mí y yo soy un reflejo de ti por siempre", finalizó. El mensaje está acompañado por una tierna foto de ambos.

EL HIJO DE SESTO

La influencia musical de Camilo Sesto sobre su primogénito quedó de manifiesto luego de que su Camilo Blanes Jr. siguió sus pasos. Incluso, impulsó su carrera musical.

Blanes Jr. nació en la Ciudad de México en 1983. Desde pequeño, fue apartado de su madre para vivir bajo la custodia del artista, aunque luego Lourdes Ornelas confesó que fue presionada y sin su permiso.

Camilo Sesto tardó ocho meses en reconocer al niño y propuso a Ornelas que vivieran los tres en su casa de Torrelodones (Madrid). Por dos veces, madre e hijo volaron hacia México y las dos el músico consiguió que volvieran, según relataría la pareja en 1991 a la revista "¡Hola!".

Sesto (Alcoy, Alicante, 1946), nombre artístico de Camilo Blanes Cortés, fue un ídolo de larga y exitosa carrera en la que vendió millones de discos ─fue el primer cantante español que logró el disco de platino─ registró más de 340 obras y publicó 40 álbumes con los que consiguió cincuenta 'números 1' en distintos países a ambos lados del Atlántico. (EFE)

