Camilo Sesto: Madre de su único hijo habla de la herencia del cantante español | Fuente: Composición

Camilo Blanes Jr., el único hijo de Camilo Sesto, llegó a Madrid para asistir al funeral de su padre en compañía de su madre Lourdes Ornelas. A su llegada a España, Ornelas fue abordada por la prensa y respondió sobre el testamento del cantante español. ¿Será Camilito el heredero universal del ídolo de la canción en español?

Ornelas dijo, en declaraciones al programa “Ventaneando”, que no sabe nada del tema de la herencia y para apoyar a su hijo en este momento. “No tengo ni idea (de sus bienes); nunca he sabido lo que tiene Camilo; nunca he investigado. Ni estando con él preguntaba. Te juro que no sé lo que tiene, ni lo que no tiene. Mi hijo no es tonto lo de la herencia no es lo más importante”, contó.

Lourdes Ornelas dijo que no asistió al funeral por que no estaba bien visto. “Creo que el que tenía que estar era mi hijo más que yo. Yo creo que no era prudente que yo estuviera ahí porque yo con Camilo ya no tenía casi ninguna relación y tampoco me gusta estar siendo protagonista de ninguna historia. El que debía estar y estuvo fue mi hijo. Pero yo no pintaba mucho ahí”, añadió.

Camilo Sesto: Madre de su único hijo habla de la herencia del cantante español | Fuente: Instagram

LA ÚNICA MUJER QUE AMÓ

En los setenta, se convirtió en un ídolo de masas; especialmente para las jovencitas de la época que llenaban sus conciertos. La persecución de sus fans femeninas no tenía paralelos con su vida privada ya que apenas se le conocían relaciones, ni femeninas ni masculinas: el rumor nunca confirmado de su homosexualidad le persiguió siempre.

Solo se supo con certeza de una mujer que ocupó el corazón de Camilo Sesto por un breve tiempo, la mexicana Lourdes Ornelas, madre de su hijo Camilo Michael, nacido en 1983, y origen de uno de los episodios más controvertidos de su vida.

La pareja se separó pronto y el intérprete español batalló duramente por hacerse con la custodia de su hijo, lo que consiguió con presiones, según contó Lourdes Ornelas, hace poco, en un programa televisivo español.

Camilo Sesto tardó ocho meses en reconocer al niño, nacido en Santa María de la Rivera (México). Y propuso a Ornelas que vivieran los tres en su casa de Torrelodones (Madrid). Y empezaron los problemas. Por dos veces, Ornelas y su hijo volaron hacia México y las dos el cantante consiguió que volvieran, según relataría la pareja en 1991 a la revista "Hola".

