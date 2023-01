Camilo Blanes desmintió a su madre y afirmó no tener problemas con el alcohol. | Fuente: Instagram

El pasado 8 de setiembre, el cantante español Camilo Sesto falleció a los 72 años, producto de los problemas renales que lo aquejaban. Desde entonces, su hijo Camilo Blanes estuvo en el ojo de la tormenta, pues se rumoreaba que tenía problemas de alcoholismo.

Una de las personas encargadas en esparcir este rumor fue, precisamente, Lourdes Ornelas, madre del popular ‘Camilín’, quien manifestó a la revista “¡Hola!” su preocupación por el estado de salud de su hijo.

“En los últimos tiempos estaba mucho mejor. Asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y había ingresado en una clínica que le había ido muy bien. Pero ahora ha recibido la herencia y las cosas se han complicado. Ya no tengo tanto control sobre la situación, porque él ya no vive comigo…”, dijo la exesposa del cantante.

Tras estas declaraciones, Camilo Blanes decidió brindar una entrevista al programa español “Viva la vida”. Allí afirmó que su madre estaba mintiendo y relató el duro momento que pasa debido a la muerte de su papá.

LA RESPUESTA DE ‘CAMILÍN’

“Estoy bien, tengo días buenos y días malos, como todo el mundo, pero bien en el fondo. Nunca se ha muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Ha cambiado todo, me ha dejado una serie de principios, de valores. Eso es lo que tengo de él, aparte de muchas otras cosas”, dijo Blanes en el espacio televisivo.

Asimismo, el heredero absoluto de la fortuna de Camilo Sesto aseguró que no tiene problemas con el alcohol y, pese a las afirmaciones de Ornelas, envió un cariñoso mensaje a su madre.

“He salido mucho, pero nunca ha pasado esto. No sé por qué mi madre dice eso. Mi madre es como es, exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ellas. Pero… un beso, mamá, te quiero igualmente, no te preocupes”, manifestó.

Respecto a la herencia que recibió de su padre, ‘Camilín’ indicó que no es motivo para que él se detenga artísticamente. “No creo que cambie mucho por la herencia. Cambiará mi forma de actuar, pero será para bien. No creo que me compre un yate ni nada por el estilo. Voy a seguir siendo productivo artísticamente o como sea. No he perdido mi rumbo”, puntualizó.

